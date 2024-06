Potenziata per l'estate la linea dei treni che passa dalla Brianza

Trenord per l'estate ha potenziato le linee ferroviarie che passano dalla Brianza.

In particolare sulla linea Milano - Lecco - Sondrio - Tirano, dal 9 giugno, ci sono più corse per rispondere ai flussi turistici, soprattutto il sabato e nei festivi, e una flotta di treni di nuova generazione. Con l’orario estivo, l’intera offerta sulla linea sarà garantita da convogli Donizetti e Coradia, che negli orari di maggiore afflusso circoleranno in doppia composizione.

Di seguito i dettagli del potenziamento sulla linea (che fino all’8 settembre ha capolinea a Colico per lavori avviati da Rfi fra Colico e Tirano che comportano al momento la sospensione della circolazione ferroviaria nella tratta interessata dal cantiere):

2822 Milano Centrale 11.20-Colico 12.46, circola il sabato e nei festivi

2830 Milano Centrale 15.20-Colico 16.46, circola il sabato e nei festivi

2844 Milano Centrale 22.20-Lecco 23.01, circola nei festivi

2819 Colico 9.15 -Milano Centrale 10.40, circola tutti i giorni

2823 Colico 11.15 - Milano Centrale 12.55, circola il sabato e nei festivi 2831 circola il sabato e nei festivi con nuova numerazione 2801 e orari Colico 15.15 - Milano Centrale 16.40

10343 Colico 21.37 - Lecco 22.45, circola il sabato e nei festivi fino all’8 settembre

10340 Lecco 21.15-Colico 22.23; circola il sabato e nei festivi fino all’8 settembre

Novità anche per Tilo Re80 Milano - Como San Giovanni - Chiasso - Locarno. Sul collegamento transfrontaliero circolerà in orario serale il nuovo treno 25537 Locarno 20.22 - Milano Centrale 22.17. La corsa 25538 Milano Centrale 22.43 -Locarno 00.38, che in precedenza era effettuato solo il sabato e nei festivi, con il nuovo orario circolerà tutti i giorni.

Trenord chiarisce che le variazioni si aggiungono ai cantieri avviati da Rfi in diversi punti della rete ferroviaria lombarda, che comportano nei mesi estivi variazioni o la sospensione della circolazione dei treni su alcune linee e l’attivazione di servizi sostitutivi su bus.