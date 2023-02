Il quartiere dove la festa di carnevale dura 3 giorni

A Monza il quartiere di Triante si prepara al carnevale, organizzando una festa che dura ben tre giorni. Si intitola 'Triante Mas Que Nada' la rassegna di appuntamenti promosso dalla Consulta di quartiere, dalle scuole primarie, dell’infanzia, dagli asili nido e da alcune associazioni del quartiere. "Abbiamo fatto un intenso lavoro di rete raccogliendo le richieste plurali e diverse da tutto il quartiere in questi due anni per fare attività in quartiere partendo dai bambini - si legge nella nota ufficiale della consulta di Triante -. Queste motivazioni ci hanno fatto lanciare la visione del 'quartiere dei bambini' promuovendo iniziative dedicate al futuro del nostro quartiere ma che implicano fortemente tutto il resto: genitori, nonni, aggregazione intergenerazionale, aggregazione in genere, mobilità, viabilità, servizi, giardini, qualità dell’aria e tanto altro".

Il programma prevede il 16 febbraio alle 9.30 un momento dedicato ai bambini dagli 0 ai 6 anni con una sfilata delle mascherine dei bimbi degli asilo nido e della scuola dell’infanzia verso l’area verde di via Monte Cervino. Poi il 17 febbraio grande festa con due cortei che dalle 16,30 attraverseranno le vie del quartiere con la Marching Band della scuola media Bonatti e la collaborazione delle scuole don Milani e Tacoli. I cortei confluiranno in piazza Giovanni XXIII e in via Veneto dove sono previste attività di animazione e di gioco per i più piccoli. Alle 18 al teatro di Triante spettacolo musicale con il coro MiMiSol. Infine il 18 febbraio la mattina attività di lettura per i bambini da 1 a 5 anni (prenotazione obbligatoria telefonando al numero 378.3036329.

Dopo le critiche di chi aveva sollevato perplessità per la chiusura delle principali strade del quartiere proprio nell’orario di maggior traffico la consulta di Triante precisa che “Le strade interessate dal corteo saranno occupate per il tempo dell’attraversamento del corteo: circa 20 minuti. Per il corteo della don Milani con partenza ore 16.30 : via Monte Bisbino, via Monte Bianco, via Monte Cervino, Piazza Giovanni XXIII. Nel caso di via Monte Bianco e Monte Cervino solo una delle due carreggiate sarà chiusa temporaneamente per il solo tempo di attraversamento del corteo. Corteo Tacoli: via Vittor Pisani, Via Carlo Emanuele, Via Veneto, Piazza Giovanni XXIII. Via Vittor Pisani e via Carlo Emanuele saranno chiuse temporaneamente per il solo tempo di attraversamento del corteo. Ci si organizzerà con gli uffici della mobilità per ottimizzare la circolazione e fare in modo che l’impatto sia il minore possibile per tutti. Non ci sono eventi o sfilate per i bambini da almeno tre anni. Si è ritenuto opportuno farlo al venerdì per chiudere la settimana scolastica prima di un ponte di carnevale lungo: il 20 ed il 21 febbraio le scuole saranno chiuse. Molti fortunati approfitteranno del ponte per andare fuori città. Alcuni affronteranno un piccolo disagio ma cambiamo prospettiva per una volta e per meno di un’ora. Pensiamo sempre alle strade in termini di macchine, questa volta pensiamo a dove mettere le persone e se queste poi sono i bambini facciamo tutti uno sforzo: organizziamoci e si fa felici questi bambini. Uniamo tutti i nostri sforzi, diamo in mano per una ora via Veneto ai nostri bambini e chissà se fanno prima loro a migliorare il quartiere, loro sono la nostra gente migliore”.