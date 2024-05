Cos'è il farmaco che si vuole vietare e che ha provocato bagarre anche in Regione

Un farmaco parecchio discusso. Che in Lombardia si vorrebbe vietare e che ha provocato una vera e propria bagarre tra favorevoli e contrari al suo utilizzo in consiglio regionale.

Si tratta nello specifico della triptorelina, un medicinale utilizzato nel trattamento del tumore alla prostata e alla mammella ma che riducendo la produzione di alcuni ormoni e abbassando i livelli di testosterone permette anche di ritardare lo sviluppo dei bambini che soffrono di disforia di genere. Dunque usato in alcuni Paesi per il trattamento di quegli adolescenti che non si riconoscono nel proprio genere di nascita.

Cosa è successo in Regione Lombardia

Il farmaco in questione è in queste ore al centro delle cronache dopo la bagarre scoppiata di ieri, martedì 7 maggio, in consiglio regionale proprio in merito all'approvazione della mozione proposta dal gruppo Lega sulla "Somministrazione del farmaco triptorelina". Durante la seduta, infatti, i consiglieri si sono scontrati animatamente, tanto che è stato necessario sospendere la riunione per qualche minuto.

Il caos, raccontano i colleghi di MilanoToday, si è scatenato durante la discussione della mozione presentata dalla Lega, di cui la prima firmataria è la consigliera Alessandra Cappellari. Con la mozione si chiedeva alla giunta di vietare la prescrizione della triptorelina per ritardare lo sviluppo dei bambini che presentano di disforia di genere.

Dopo l'introduzione della mozione da parte di Cappellari hanno preso dunque la parola per l'opposizione la consigliera del M5s, Paola Pizzighini e il consigliere del Patto Civico Luca Paladini. Paladini ha definito la mozione come transfobica, scatenando la reazione della maggioranza. Il leghista Davide Caparini ha attaccato il collega Paladini urlando, fino ad arrivare all'insulto "sei un pezzo di m***a".

Il vicepresidente del consiglio che presiedeva la seduta, Emilio Del Bono, ha cercato di placare gli animi ridando la parola a Caparini per dargli l'opportunità di scusarsi. Tuttavia, il leghista ha continuato ad attaccare le opposizioni per cui è stato necessario sospenderlo dall'aula e fermare per qualche minuto la riunione.

La questione è stata dibattuta anche a Monza, dove Silvia, la mamma una ragazzina brianzola transgender, si è rivolta al senatore Maurizio Gasparri dopo la sua interrogazione sull'ambulatorio per il trattamento della disforia di genere.

Ecco cosa prevede il testo

Il testo presentato dalla consigliera Cappellari di fatto impegna la giunta a sostenere il tavolo ministeriale per "stabilire nuove linee sull'utilizzo della triptorelina in casi di disforia di genere e supportare la ricognizione in corso presso le Regioni e i conseguenti opportuni approfondimenti". Seppure si tratta di una mozione che ha però di fatto già subito alcune modifiche perché in Lombardia, invero, nessuna struttura prescrive questo specifico farmaco.

Perché la mozione secondo alcuni consiglieri è transfobica

Secondo alcuni consiglieri la mozione sarebbe transfobica e ideologica. Anzitutto perché perché, come ha specificato la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Paola Pizzighini "si cita l'ospedale Careggi di Firenze che nulla a che vedere con la sanità lombarda". Che ha poi anche precisato come il farmaco, sia "bloccante transitorio e reversibile alla pubertà" e "prescritto solo dopo un'attenta valutazione multiprofessionale". Proprio per aiutare chi presenta disforia di genere.

Ragioni per le quali dalla mozione sono state tolte sia la richiesta di vietare la prescrizione della triptorelina off label in Lombardia, sia "l’avvio di una ricognizione presso le Regioni" sulle prescrizioni di triptorelina in casi di disforia di genere e "l’attivazione di un tavolo ministeriale di tecnici ed esperti finalizzato all’elaborazione di nuove linee guida". Semplicemente perché entrambi esistono già.

Per gli esponenti della Lega l'approvazione della mozione resta però ugualmente utile: "Dalle opposizioni sono arrivate accuse di transfobia totalmente ingiustificate e strumentali, demolite dalle scelte di molti Paesi progressisti, ma anche dalla scienza e dal voto in Aula. Accuse, quindi, rispedite al mittente dalla realtà” ha affermato a tal proposito in una nota Alessandro Corbetta, presidente del Gruppo Lega di Regione Lombardia.