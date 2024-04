Daniel, l'ex bullo finito in carcere che adesso è rinato e insegna ai ragazzi

Daniel Zaccaro ha 32 anni, è cresciuto a Milano nel quartiere popolare di Quarto Oggiaro e da ragazzino era il bullo della scuola. Un bullo cresciuto tra strada e brutte compagnie che lo hanno portato fino al carcere Beccaria di Milano. Ma quel ragazzino che agli occhi dei più appariva come un ragazzo con un futuro già segnato è stato “salvato” da don Claudio, cappellano del carcere, è stato affidato a una comunità e non solo è riuscito a riscattarsi ma adesso va nelle scuole e negli oratori a parlare ai ragazzi, ma anche ai loro genitori e agli educatori.

Daniel ora arriva in Brianza: venerdì 12 aprile alle 20.45 sarà a Triuggio (nella sala polifunzionale di via Marconi, parcheggio in via Cavour 5) dove racconterà la sua storia di ragazzo cresciuto in un ambiente difficile, che ha conosciuto la delinquenza, che ha pagato il suo debito con la giustizia, si è laureato in Scienze dell’Educazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed è diventato un punto di riferimento per tanti adolescenti e giovani.

Una vita iniziata in salita quella di Daniel, e simile a quella di tanti ragazzini cresciuti in una situazione familiare e sociale fragile. I litigi in famiglia, i soldi che scarseggiano, i sogni dietro a quel pallone nel cortile delle case comunali di Quarto Oggiaro, quel fare aggressivo e quello stemma di bullo che si porta dietro fin da quando frequenta le scuole medie e poi la caduta. Il mondo della delinquenza, le rapine che lo porteranno a conoscere il carcere; ma poi la rinascita. Perché cambiare si può. Come lui stesso racconterà venerdì durante l’incontro organizzato dalla Comunità pastorale Sacro Cuore di Triuggio e dalla Pastorale giovanile di Triuggio. L’ingresso è libero.