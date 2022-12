La marching band brianzola che vola alla conquista degli Stati Uniti

La Triuggio Marching Band in partenza per gli Stati Uniti. Sarà un Santo Stefano 'in volo' quello che trascorreranno i componenti della prestigiosa formazione musicale brianzola che parteciperanno alla 134esima edizione della Rose Parade 2023.

Un orgoglio non solo brianzolo, ma europeo. Infatti la formazione da parata di Triuggio è l'unica delle 20 marching band che si esibiranno in California ad arrivare dall'Europa. I 60 musicisti sono pronti e galvanizzati: il 2 gennaio sarà per loro una data da incorniciare: si esibiranno a Pasadena (in California) tra carri e fiori in una di quelle manifestazioni che ogni anno tiene catalizza davanti alla tv milioni di americani. "Siamo molto orgogliosi di essere stati invitati come unico gruppo italiano ed europeo, porteremo in parata anche la bandiera dell'Associazione Italiana IMS" si legge sulla pagina Facebook della formazione brianzola.

Ma prima di esibirsi alla Rose Parade la Triuggio Marching Band conquisterà il pubblico a stelle e strisce con due altri spettacoli: il 31 dicembre parteciperà alla Band Fest al Rose Bowl a Pasadena, un tempio dello sport che ospità oltre 90mila spettatori. L'1 gennaio, invece, trasferta nel parco divertimenti di Disneyland. Poi la grande parata del 2 gennaio, uno degli spettacoli più attesi e seguiti dagli americani e che vedranno la Brianza sfilare come unica rappresentante europea.

La Triuggio Marching Band è stata fondata nel 2004. Una storia quasi ventennale che ha visto la formazione brianzola esibirsi in Italia e all'estero collezionando importanti risultati. La formazione è composta da circa sessantacinque elementi ed è costituita da tre sezioni fondamentali. Ci sono i fiati (la melodia) composta da legni (clarinetti e sassofoni) e ottoni (trombe, mellofoni, baritoni e tuba); le percussioni (il ritmo) formata da snare, tenor, bass drum e piatti; e le 'color guards' (la danza) che si avvale di attrezzi coreografici come bandiere e fucili per colorare e movimentare l’esecuzione del gruppo.