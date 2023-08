L'altra faccia del Trofeo Berlusconi, scintille in campo fra i giocatori e pure insulti dagli spalti

Seppure per i tifosi sia stata una serata indimenticabile, al Trofeo Berlusconi non sono mancati i momenti di tensione.

Durante il match la presenza in campo degli ex giocatori dell'Inter Danilo D'Ambrosio e Roberto Gagliardini ha infatti provocato diverse scintille, come quelle appunto tra il centrocampista e Rafael Leao. Al minuto 58 pare che Gagliardini sia entrato fuori tempo su Leao e tra i due sia scattata la tensione con la successiva reazione del portoghese. Entrambi ammoniti dall'arbitro, tutto si è risolto in pochi secondi. Ma ad accendere la polemica, che in queste ore sta facendo ancora molto discutere, è stato poi il presunto post su Twitter che lo stesso Gagliardini avrebbe indirizzato a Leao appena dopo la partita: "Chiedo scusa a Rafael Leao per gli interventi molto duri - si legge - Ma i derby sono fatti così dove ci sono i vincitori e i vinti. Lo dovrebbe sapere meglio di me...". Uno sfottò in piena regola, dunque, che però a quanto è dato di sapere non sarebbe attribuibile al giocatore. Che ha un profilo ufficiale e non sarebbe quello che invece è stato diffuso sui social.

Anche sugli spalti, infine, ci sono stati alcuni disordini. Dal settore occupato dai tifosi del Milan, infatti, a più riprese si sono levati cori e pesanti insulti contro l'Inter e contro gli ex nerazzurri ora passati al Monza.