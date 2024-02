La truffa della casa di Monza che in tanti vogliono (e pagano) finisce su Striscia la Notizia

La città di Monza è finita nel mirino di Striscia la Notizia. E il capoluogo brianzolo questa volta non è stato protagonista di qualche programma televisivo per valorizzare i suoi gioielli tra il Parco, la Villa Reale o l'autodromo. Ma per una presunta truffa. Una casa messa in affitto per cui i potenziali inquilini pagavano anticipi ma di cui non avevano mai le chiavi con la proprietaria che poi spariva nel nulla. E la storia - stando alle testimonianze - sembra essersi ripetuta per diverse volte con numerose persone truffate.

A raccontare per primi la vicenda della presunta truffa della casa "fantasma" di Monza eravamo stati proprio noi di MonzaToday (qui l'articolo), con la testimonianza di una giovane coppia truffata che aveva versato circa 3mila euro di caparre, firmato un contratto e pagato anche le tasse per la registrazione di un contratto all'agenzia delle Entrate. Documento che poi si è rivelato falso, come illustrato dall'avvocato Valentina Vigliotti che ha seguito il caso.

La vicenda poi è stata raccontata anche dal tg satirico Striscia la Notizia che ha intervistato diverse vittime. E le persone cadute nella trappola sarebbero almeno una decina. Ma forse di più tanto che negli ultimi giorni anche a MonzaToday sono giunte nuove testimonianze di presunte vittime. Sempre cadute vittime di un tranello teso con lo stesso copione.

Ma la proprietaria poi, ai microfoni di Striscia, ha negato tutto. Come annunciato durante il servizio, più di uno dei potenziali affittuari truffati ha sporto denuncia.

Il racconto delle vittime: "Oltre il danno la beffa"

"Oltre il danno la beffa. Apparentemente una persona molto gentile e disponibile, pronta ad esaudire richieste che nemmeno avevamo fatto" aveva spiegato una delle vittime a MonzaToday. "Ci sentivamo giornalmente e ci aveva proposto la consegna delle chiavi una settimana prima dell'inizio del contratto per poi sparire una volta iniziato il teatrino dei finti inquilini che non erano riusciti a rogitare. Derubati della caparra versata quasi subito dopo la firma, ci siamo ritrovati senza appartamento e soldi" hanno spiegato i due inquilini raggirati.