Quel messaggio che sembra arrivare dall'Inps che è una truffa: la segnalazione della polizia

"Gentile utente per evitare la revoca dei suoi benefici Inps la invitiamo ad identificarsi, per proseguire...". Questo il testo di un sms che diverse persone stanno ricevendo in queste ore. Un messaggio di testo apparentemente normale, senza errori grammaticali, che ha come falso mittente l'Inps ma che in realtà è una truffa.

A mettere in guardia i cittadini da questo ennesimo tentativo digitale di raggiro è stata la polizia postale. "Attenti alle truffe e ai falsi SMS dell’INPS che invitano a identificarsi per evitare la revoca di somme a voi dovute. Il messaggio contiene un link allegato che nasconde un falso sito INPS dove, inserendo le credenziali di accesso, vengono carpiti i dati personali per scopi illeciti" spiegano.

"Vi consigliamo di accedere ai servizi istituzionali al cittadino utilizzando sempre ed esclusivamente i siti ufficiali e non raggiungerli tramite link allegati a Sms o messaggi di posta elettronica. Segnalate i casi sospetti a www.commissariatodips.it".

Il falso messaggio - Foto