"Occhio alla truffa": è allerta a Monza per i finti addetti del comune

Al telefono fingevano di aver ricevuto l'incarico dal comune in merito pagamento dei tributi e con la scusa di presunti sconti sulle tasse si facevano dare appuntamento per introdursi in casa dei malcapitati.

E' un vero e proprio allarme quello lanciato dal comune ai cittadini nei giorni scorsi. Diversi monzesi hanno infatti riferito di essere stati contattati da operatori telefonici che si sono presentati come addetti comunali e che hanno chiesto loro di fissare un appuntamento a domicilio per dargli la possibilità di avere degli sconti sul pagamento dei tributi locali. Di lì l'intervento dal palazzo di piazza Trento e Trieste, con una nota sul sito online del comune poi condivisa anche sui social con l'hashtag occhio alle truffe: "Nei giorni scorsi alcuni cittadini hanno segnalato di essere stati contattati telefonicamente da società che sostengono di aver ricevuto l'incarico dal comune di Monza per fornire consulenze per il pagamento dei tributi locali - si legge nella nota - Con la promessa di presunti sconti sulle tasse, i falsi operatori tentano di fissare appuntamenti presso il domicilio dei cittadini e di introdursi in casa". Poi l'allerta, con l'invito ai cittadini a stare molto attenti e a non fornire per telefono alcuna generalità: "Fate attenzione, è una truffa! Il nostro ufficio Tributi non ha incaricato alcun operatore per questa attività. Evitate di fornire i vostri dati al telefono".

Un piano, quello degli operatori telefonici a danni dei cittadini, studiato alla perfezione. Mirato a estorcere soldi in nome di false consulenze. Ma che per fortuna, grazie alla segnalazione solerte di alcuni cittadini, è stato scoperto.