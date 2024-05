La nuova truffa via WhatsApp che "colpisce" chi è in cerca di lavoro

Ennesima truffa via WhatsApp, segnalata dai cittadini, per cercare di trarre in inganno le persone.

Si tratta di un messaggio con prefisso straniero da parte di una misteriosa azienda multinazionale. Chi lo invia, spiegano anche i colleghi di Quicomo (cui altresì sono arrivate segnalazioni) si presenterà come il rappresentante di una ditta che cerca persone per lavori o recensioni. Di fatto il messaggio giunge prevalentemente a chi è davvero in cerca di lavoro, cosa che chi lo scrive dice di verificare tramite altre piattaforme.

Questo potrebbe trarre molto in inganno, specie chi davvero sta cercando un'occupazione. Il procedimento alla fine è sempre lo stesso. Dopo aver agganciato la preda chiedono di scaricare un link (in questo caso per pote fare recensioni) ma è il solito modo per ottenere dati privati. Il consiglio è quello di non rispondere e bloccare e segnalare questi numeri.