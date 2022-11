Raffica di truffe a danno degli anziani e c'è chi poi non esce più di casa

"Quando si accorgono di essere stati raggirati gli crolla il mondo addosso. Si sentono inadeguati, fragili, in alcuni casi inutili ed entrano in un vortice di emozioni negative e in molti casi non escono più di casa". A parlare è Massimiliano Longo, consigliere comunale di Forza Italia, che durante il consiglio comunale di ieri sera ha lanciato l'allarme truffe a Monza a danno degli anziani. Nel giro di pochi mesi sono tre le persone anziane, che Longo conosce personalmente, che sono finite nella trappola dei furfanti.

C'è chi, ingannato, ha perso poche centinaia di euro; chi invece tutti i gioielli di famiglia; e chi fortunatamente è riuscito a sventare la truffa urlando. Episodi tutti avvenuti in centro a Monza, con vittime persone anziane raggirate da persone che dicevano di conoscere i loro familiari. "Non so come facciano ma questi delinquenti conoscono perfettamente i movimenti delle loro vittime, la loro vita privata, il nome dei loro familiari e persino i vari spostamenti dei loro parenti. In un caso, peraltro, sono riusciti persino a camuffare la voce del figlio della vittima che chiedeva aiuto ai suoi genitori".

Anziani ingannati da truffatori vestiti anche da forze dell'ordine, o da professionisti in giacca e cravatta gentili e cortesi tanto da offrire loro un caffè al bar. "Quando gli anziani si rendono conto di essere caduti nel tranello ormai è troppo tardi - prosegue Longo -. Ci sono persone che dopo questi episodi sono caduti in una profonda crisi, si sentono inadeguati ad affrontare il mondo pieno di delinquenti, mascherati dal vicino della porta accanto. Sono episodi che devastano la psiche di persone già fragili".

Longo ha chiesto all'amministrazione comunale di intervenire denunciando il problema al tavolo dell’ordine pubblico e della sicurezza al quale il sindaco e l'assessore vengono chiamati confrontandosi con le forze dell'ordine. Un problema, quello delle truffe agli anziani, che sta molto a cuore all'assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia. "Negli ultimi anni della mia attività a capo della V Sezione penale di Milano mi sono più volte imbattuto in persone anziane che sono state vittima dei truffatori. Il danno psicologico è immenso, in alcuni casi irrecuperabile".

L'assessore al Welfare Egidio Riva ha infine annunciato l'arrivo di finanziamenti proprio a sostegno di attività di informazione e sensibilizzazione per sventare le truffe che verranno organizzati anche nei centri anziani di Monza.