In ospedale si impara a ritrovare la bellezza (e il sorriso) anche durante la malattia

La malattia cambia il corpo e la mente. Ma anche durante il difficile e faticoso percorso di cura del tumore è possibile tornare a sorridere e a dedicarsi alla cura e alla bellezza del proprio corpo.

Succede all'ospedale di Vimercate dove da mercoledì 28 settembre sono ripartiti nella struttura complessa di Oncologia medica i laboratori gratuiti promossi dall'associazione 'La forza e il sorriso Onlus'. L'emergenza sanitaria - che non ha mai interrotto le cure - aveva però lasciato momentaneamente in panchina i laboratori in presenza che adesso, finalmente, riprendono. Attiva in Italia dal 2007 sotto il patrocinio di Cosmetica Italia, associazione nazionale imprese cosmetiche, ‘La forza e il sorriso Onlus’ si ispira all’esperienza internazionale del programma “Look Good Feel Better”, nato negli Stati Uniti nel 1989 e diffuso oggi in 27 Paesi nel mondo.

L’iniziativa, che non interferisce con le cure mediche né intende in alcun modo sostituirsi a esse, si traduce nella realizzazione di laboratori di bellezza gratuiti per aiutare le donne a riconquistare senso di benessere e autostima, senza rinunciare alla propria femminilità. I laboratori, nella loro versione classica, prevedono un gruppo di 4-6 donne, che si riunisce per circa due ore insieme a un beauty coach per imparare utili accorgimenti e consigli pratici, al fine di mascherare gli effetti secondari delle terapie oncologiche, tramite la cura della pelle e l’applicazione del make-up. Il tutto con il supporto di uno psicoterapeuta, che segue l’incontro e sostiene le partecipanti in caso di necessità.

Il format online ricalca in toto quello in presenza ma consente alle partecipanti di collegarsi al laboratorio direttamente da casa, in videoconferenza. Proprio grazie a questa modalità, l’attività de 'La forza e il sorriso Onlus' ha potuto proseguire in sicurezza anche durante il lockdonw. Durante il laboratori alle partecipanti viene donato un kit ricco di prodotti per il make-up e la cura della pelle. La beauty bag offerta servirà per esercitarsi e mettere in pratica in autonomia i consigli appresi dai consulenti di bellezza.

"Siamo molto felici di rinnovare la nostra collaborazione con La forza e il sorriso Onlus, che per noi è parte integrante e valore aggiunto del nostro progetto di umanizzazione delle cure, uno dei caposaldi della nostra Oncologia - spiega Marco Trivelli, direttore generale dell'Asst Brianza -. Non possiamo che ringraziare la Onlus per l’iniziativa che riparte in presenza: un aiuto per chi sta affrontando le cure oncologiche ad avere uno sguardo positivo sui di sé".

"Da oltre tredici anni, grazie a questa associazione s sottolineano Rossella Calori e Raffaele Maddalena, rispettivamente primario e coordinatore infermieristico dell’Oncologia medica di Vimercate - sono stati creati in reparto dei veri e propri laboratori di bellezza, purtroppo interrotti dalla pandemia ma che riprendono ora finalmente in tutta sicurezza. Con l'aiuto fondamentale della Onlus e in collaborazione con consulenti di bellezza volontarie, si cerca di ripristinare, insieme all'equilibrio psicologico, quella immagine di sé che può essere alterata dai trattamenti oncologici. Tutto questo sempre con quella attenzione che possa consentire ai pazienti e ai loro familiari, di vivere l’esperienza in oncologia, per quanto possibile, come occasione di incontro, compagnia, sostegno reciproco, vicinanza, alleanza nella lotta e quindi di bellezza e di positività, e non solo di preoccupazione e sofferenza"

"Sono lieta che, in questo clima di graduale ritorno alla normalità - aggiunge Anna Segatti, presidente de La forza e il sorriso Onlus –, anche a Vimercate riparta, finalmente in presenza, il servizio dei nostri laboratori di bellezza gratuiti, attivo dal 2009 in questa sede, dove, fino ad oggi, sono state coinvolte 386 donne colpite da tumore in 113 laboratori realizzati. Una lunga collaborazione, dunque, che siamo felici di rinnovare e festeggiare. Quella de La forza e il sorriso Onlus è una grande famiglia, con oltre 50 enti ospitanti sparsi su tutto il territorio nazionale: strutture sanitarie che accolgono le donne partecipanti e i nostri volontari. Il servizio si svolge in presenza, ove possibile, o nel format online, attivo dal 2020 e studiato per far fronte alla pandemia. In entrambe le versioni, si respira un’aria di casa, di empatia, di condivisione! Ringrazio di cuore tutti voi che, anche nei momenti più critici attraversati negli ultimi anni, ci avete supportato, continuando a crederci".