La Villa Reale si illumina per la Giornata Mondiale della lotta contro il cancro al pancreas

Forse non tutti sanno ma oggi, giovedì 18 novembre, è la Giornata mondiale per la lotta contro il tumore al pancreas.

Questa sera Monza si unisce alla battaglia contro questa temutissima neoplasia illuminandosi di viola.

L'incidenza del tumore al pancreas, in Europa, è aumentato tra il 1990 e il 2017 di 2.3 volte. È la quarta causa di morte tra i tumori maligni, destinata nei prossimi anni a diventare la terza.

In Italia si stima che l'incidenza sia di circa 14mila nuovi casi all'anno. Solo una piccola percentuale di questi tumori, è diagnostica in fase precoce ed è, quindi, operabile. Ciò significa che circa il 70% di questi tumori vengono individuati quando la situazione è già molto grave.

In questi casi le uniche armi sono la chemioterapia e la radioterapia, ma il 75% dei pazienti non supera l’anno dalla diagnosi e il 95% i cinque anni. Tra i maggiori fattori di rischio ci sono il fumo di sigarette, l'obesità e la ridotta attività fisica che costituiscono la così detta "triade socio ambientale". A questi si aggiungono fattori alimentari quali l’elevato consumo di alcool e di grassi animali e un basso consumo di frutta e verdura.

"È necessario informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione per affrontare in tempo la malattia – dice il sindaco Dario Allevi – soprattutto in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo dove l’attività di screening rischia di subire un rallentamento. Con le luci viola sulla nostra Reggia intendiamo promuovere l’attenzione su un tema così delicato e che tocca migliaia di famiglie. Ringrazio il Consigliere Comunale Marco Lamperti che si è fatto portavoce dell’iniziativa".