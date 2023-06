L'ospedale brianzolo dove il paziente con il tumore alla prostata viene operato da sveglio

Niente anestesia generale per i pazienti malati di tumore alla prostata che si sottopongono all’intervento di rimozione della neoplasia. Succede all’Irccs San Gerardo di Monza e questa innovativa tecnica di intervento è stata anche pubblicata su una rivista scientifica. L’équipe di Urologia, diretta dal dottor Marco Grasso, ha pubblicato sull’Archivio Italiano di Urologia ed Andrologia - importante rivista espressione di diverse società scientifiche e censito sulle più importanti Library scientifiche mondiali - un articolo in cui viene illustrata la sicurezza e l’efficacia dell’anestesia spinale nell’intervento di prostatectomia radicale retropubica open.

Si tratta di uno degli interventi più complessi in urologia. Il paziente non viene sottoposto all’anestesia generale (con tutti gli effetti collaterali post operatori) ma a una più semplice e meno invasiva anestesia spinale. L’intervento dura circa 96 minuti, con ridottissime perdite di sangue. "Ho ritenuto utile comunicare questa esperienza - sottolinea il dottor Grasso - per spiegare che c’è la possibilità di guarire chirurgicamente un malato di cancro prostatico senza l’utilizzo dell’anestesia generale”.

L'équipe di Urologia dell'Irccs San Gerardo

Una tecnica che il primario ha abbracciato molti anni fa quando, allora giovane urologo aiuto del professor Patrizio Rigatti primario del San Raffaele, si trovò a competere con una patologia fino a quegli anni non curata chirurgicamente, dando il proprio contributo allo sviluppo di una innovativa tecnica chirurgica. Una progressione costante migliorativa, portata avanti parallelamente alla ricerca con lo sviluppo di una sempre più precisa conoscenza della patologia da trattare, ha portato il prof.

Grasso e il suo gruppo in tema di oncologia urologica hanno fornito contributi scientifici di rilevanza mondiale quali l’estrazione dell’RNA dell’antigene prostatico specifico nei linfonodi fuori dai campi abituali chirurgici, all’utilizzo del radioisotopo Tecnezio 99 per tracciare intra-operatoriamente i linfonodi di drenaggio primario. Questo ha consentito, con l’esperienza di migliaia di interventi, lo sviluppo di una tecnica che ha sempre comportato una estesa asportazione dei linfonodi pelvici e una rimozione della prostata radicale ma molto rispettosa dei criteri anatomici tesi a preservare totalmente la continenza urinaria del paziente.