Tumore alla vescica: dal primario brianzolo la lista dei cibi salvavita

Gli ingredienti della salute" è il titolo dell'opuscolo realizzato dal primario di oncologia dell'ospedale di Vimercate Salvatore Artale per offrire ai pazienti malati di tumore alla vescica una guida per affrontare meglio il loro percorso di cura e limitare gli effetti delle terapie oncologiche.

In Italia, infatti, il tumore alla vescica si posiziona al quinto posto tra quelli più frequenti, con un’incidenza di oltre 29mila casi nel 2022 e oltre 6mila decessi nel 2021, e la sua complessa gestione, nonostante gli ultimi progressi terapeutici, mostra come questa malattia rimanga ancora molto aggressiva e molto difficile da curare. Di qui l'idea del primario vimercatese, che nell'ambito di un approccio multidisciplinare alla malattia ha sottolineato la centralità di un'alimentazione corretta per aiutare i pazienti a rispondere meglio ai trattamenti terapeutici, e pensato ad una guida ad hoc. “Il tumore alla vescica è il quinto tumore più diffuso in Italia, ed è al quarto posto tra i tumori più diffusi negli uomini e quattro volte più frequente nel sesso maschile rispetto al sesso femminile - ha spiegato Artale - È sempre più importante e quanto mai centrale nel percorso di cura dei pazienti oncologici porre l’attenzione sui differenti aspetti che coinvolgono la vita degli individui, tra cui anche gli aspetti psicologici e nutrizionali. Il binomio tra oncologia e alimentazione è infatti sempre più centrale nei percorsi terapeutici di cura per aiutare i pazienti ad attenuare e prevenire gli effetti collaterali delle terapie mediche oncologiche (chemioterapia, immunoterapia, anticorpi monoclonali coniugati ecc...), migliorandone la qualità della vita e l’aderenza ai trattamenti”. Oltre agli aspetti relativi alla sua cura, ha sottolineato poi il primario, come per tutte le patologie oncologiche è fondamentale una diagnosi tempestiva, seguita da un percorso di cura gestito da un team multidisciplinare formato da oncologi, urologi, esperti in nutrizione, farmacisti ospedalieri e psicologi.

Di tutto questo si è parlato anche nei giorni scorsi a Roma, al meeting organizzato da Gambero Rosso Academy al quale ha partecipato anche il primario della nosocomio vimercatese, sottolineando appunto l’importanza di una corretta e sana alimentazione durante il periodo di cura. Ovvero alla necessità di seguire una dieta su misura che comprenda regimi alimentari equilibrati, che bilanci gli effetti benefici con gli effetti collaterali dei trattamenti e che tenga conto di alimenti gustosi, di facile reperibilità e lavorazione è un fattore importante e necessario per la salute del paziente.

Ne “Gli ingredienti della salute”, che è stato presentato pubblicamente per l'occasione, sono dispensati consigli nutrizionali e ricette pensate dallo stesso primario e dal suo team, e realizzate da uno dei più giovani chef con 2 stelle Michelin in Italia, Domenico Stile. Bontà ed esclusività, insomma, al servizio della salute.