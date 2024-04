Il sottopasso ciclopedonale e il canale (asciutto) sono diventati una discarica

La maleducazione e l'inciviltà di alcuni non hanno fine. E sui social tornano (nuovamente) le immagini di chi utilizza gli spazi pubblici come discarica a cielo aperto. Palcoscenico, ancora, Monza. Hanno scatenato l'indignazione le immagini postate sui gruppi social "Sei di Monza se..." e su “Sei di Sant’Albino e San Damiano”: nella prima il sottopasso ciclopedonale che collega i Boschetti coi Giardini Reali; nella seconda il tratto del canale Villoresi che attraversa Sant’Albino.

Il sottopasso, molto utilizzato da chi si sposta a piedi o in bici dal centro verso la Villa Reale e viceversa, è pieno di piatti di plastica, sacchetti pieni di rifiuti, bottiglie, lattine. E naturalmente monta la protesta di chi chiede, non solo maggiori controlli, ma anche maggiore pulizia di un punto di attraversamento ciclopedonale strategico, ma anche sempre più spesso luogo di ritrovo di persone senza fissa dimora.

Anche il canale Villoresi, nel tratto in cui attraversa il quartiere di Sant’Albino, non se la passa meglio. Un utente ha postato l’immagine di due biciclette abbandonate nel letto (asciutto) del canale. E tutt’intorno detriti e sporcizia. “Ho già avvertito il Comune – ha scritto il cittadino sul gruppo Facebook del quartiere -. Ma ha risposto di avvertire per la rimozione di una bicicletta. Ora sono in due. Non ci sono parole: tra sporcizia, escrementi e altro dove siamo finiti?”.