Il famoso ristorante monzese che è finito in televisione

Il ristorante monzese Il Moro della famiglia Butticé approda in televisione. Il rinomato locale del capoluogo brianzolo infatti domenica sarà protagonista della trasmissione "O anche no" in onda su Rai3 che tratta tematiche relative all'inclusione sociale e alla disabilità. La puntata dedicata a Il Moro sarà in onda domenica 2 luglio alle 11.05. A far visita al locale che recentemente aveva fatto parlare di sé per l'attivazione di un percorso di formazione scuola-lavoro per Flavio Foffa, un ragazzo di 19 anni con la sindrome di Down che frequenta il quarto anno dell’Istituto alberghiero Olivetti di Monza è stato il crituico Edoardo Raspelli con il compito di giudicare l'accessibilità del locale.

"Abbiamo a cuore le tematiche di inclusione e per questo siamo onorati di ricevere questa visita e di partecipare alle trasmissione O anche No" hanno commentato dal ristorante.

Il sogno di Flavio e la lettera della mamma

A ringraziare lo chef Vincenzo Butticé - che è anche insegnante presso l'istituto alberghiero Olivetti di Monza - era stata Emanuela, la mamma di Flavio Foffa, soddisfatta per l'opportunità che è stata data al suo ragazzo, affetto da sindrome di down e con il sogno di lavorare nel mondo della ristorazione come pasticcere.

“Carissimo prof., forse lei non si rende neppure conto di quello che sta facendo. Probabilmente per lei questa è normalità, eppure per noi e per il nostro Flavio il suo gesto è qualcosa di straordinario. Lei ha trasformato le parole di molti che ogni giorno si riempiono la bocca di termini come inclusione, attenzione alle persone più fragili in fatti”. Queste le parole della lettera indirizzata al professor Vincenzo Butticè che ha accolto nel suo ristorante Il Moro di Monza il giovane per un’esperienza di alternanza scuola lavoro. Un’esperienza che gli sta cambiando (in meglio) la vita. E così Emanuela ha deciso di prendere carta e penna e di scrivere a quel noto insegnante e ristoratore che ha aperto le porte del suo ristorante rinomatissimo al giovane pasticcere.

"Per voi è normalità, per noi è qualcosa di eccezionale"

“Professore, probabilmente per lei è tutto normale e non trova nulla di speciale nell’offrire a mio figlio questa opportunità formativa ed educativa – prosegue -. È da anni che si sentono grandi discorsi sull’integrazione lavorativa dei ragazzi diversamente abili, della necessità di farli lavorare, di valorizzare le loro competenze. Ma poi, difficilmente, dalle parole si passa ai fatti. Lei, che con la sua famiglia gestisce uno dei ristoranti più famosi della Brianza, non ha esitato e mi ha proposto di far vivere questa esperienza a Flavio. Io ero felicissima, ma anche spaventata. Quando mi ha chiesto se ero d’accordo le ho risposto di sì perché se un insegnante vede queste potenzialità nel mio ragazzo è giusto metterlo alla prova”. Da qualche settimana la vita del giovane è cambiata. Terminata la scuola niente vacanze ma tutta la settimana (tranne lunedì e giovedì) Flavio dalle 9.45 alle 13 è nella cucina de Il Moro insieme agli altri cuochi, impegnato nella preparazione dei dolci. La mattina sveglia presto (fosse per Flavio sarebbe già pronto ben prima dell’inizio dell’orario di lavoro), il sorriso sulle labbra, la voglia di indossare il grembiule e di entrare in cucina.