Una casa e un lavoro per Olga, la mamma scappata dalla guerra che non può più tornare in Ucraina

Tra pochi giorni Olga e il suo Maksym dovranno abbandonare la struttura monzese che ormai da mesi li ospita. Olga, 54 anni, è arrivata a Monza dall'Ucraina, su uno dei pullman della speranza organizzati dall'avvocato monzese Agostino D'Antuoni. Centinaia le donne e i bambini (molti dei quali malati) che tra mille peripezie hanno raggiunto Monza.

Su uno di quei pullman c'erano anche Olga e Maksym, oggi 14enne, malato di leucemia. Fortunatamente la malattia era in regressione e gli esiti positivi sono stati confermati anche dalle cure alle quali il ragazzino dallo scorso anno era stato sottoposto a Monza. "Maskym fortunatamente è guarito, anche se dovrà essere sottoposto ai controlli periodici - spiega Olga a MonzaToday -. Quando siamo scappati dall'Ucraina le condizioni di mio figlio stavano lentamente migliorando, ma se fossimo rimasti lì non avrebbe potuto proseguire le cure". Adesso Olga e il figlio non possono tornare a casa, in quella Kiev martoriata dalla guerra dove per lei e per il suo ragazzo non ci sono nè casa nè futuro. "Purtroppo mio marito è morto - racconta -. Siamo scappati proprio all'inizio dei bombardamenti. A Monza Maksym ha potuto proseguire la terapia. Nel frattempo ci siamo sentiti a casa: accolti, amati, sostenuti nei momenti più difficili". Intanto il ragazzo ha iniziato anche ad andare a scuola, a frequentare le attività sportive insieme ai nuovi amici brianzoli e ai tanti amici ucraini che come lui erano scappati dalla guerra e che qui a Monza hanno trovato una seconda casa.

Il grande gruppo di volontari che si è creato attorno a questa missione umanitaria si sta attivando per trovare una sistemazione per Olga. Non solo una casa, ma anche e soprattutto un lavoro che possa permettere alla mamma ucraina di ricostruirsi una vita a Monza. Non sono tante le famiglie che, giunte in massa in Brianza nella primavera del 2022, hanno poi scelto di rimanere. La maggior parte ha abbandonato l'Italia ricongiungendosi con i familiari che nel frattempo si erano stabiliti in Polonia o in Germania dove avevano trovato casa e lavoro. Molti altri, nell'estate dell'anno scorso, sono invece ritornati a casa, nella loro Ucraina, nella speranza che le bombe cessassero. Ma questo non è il caso di Olga e del suo Maksym: "Noi non abbiamo più niente e nessuno. Monza ci ha accolto con immenso amore ed è diventata la nostra casa, dove vorrei tanto far crescere mio figlio", conclude.