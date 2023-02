L'ufficio postale che chiude per 3 mesi: ecco perché

Novità per chi vive a Varedo. Dal 7 marzo al 7 giugno l'ufficio postale di via Umberto I chiuderà. Una chiusura obbligata per l’avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale.

Durante tutto il periodo di chiusura gli utenti potranno rivolgersi agli sportelli: Valera di Varedo, sito in Viale Brianza 103, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:35, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35, dove sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ad effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolante all’ufficio postale di radicamento del rapporto ( conto, libretto,…).

Oppure a quelli di Limbiate: quello di via Fiume 3, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 19:05, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35; e quello in piazza Aldo Moro 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle 13:35, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35