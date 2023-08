Il giovane siciliano che sta facendo il giro d'Italia in bicicletta e che arrivato a Monza cerca nuovi amici

“Ciao a tutti, mi chiamo Ugo. Sono partito dalla Sicilia in bicicletta con l'intento di girare l'Italia e il 6 agosto dovrei arrivare a Monza di sicuro nel pomeriggio. Mi farebbe tanto piacere incontrare persone nuove, se vi va scrivetemi pure”. Questo l’appello che Ugo Brischetta, 32enne di Piazza Armerina in provincia di Enna, ha pubblicato sul gruppo Facebook “Sei di Monza se…” riscuotendo subito tanto interesse e curiosità. Perché, dietro a quell’appello, c’è una bellissima storia di vita e di rinascita di un giovane che, come molti, ha attraversato un momento di difficoltà e che ha trovato nella bicicletta la “medicina” giusta per ripartire.

Il viaggio dopo un momento di difficoltà

Ugo, contattato dalla redazione di MonzaToday, ha raccontato di aver perso il posto di lavoro. Dopo 2 anni come interior design a Perugia a febbraio si è visto costretto a ritornare a casa. Ma quella che potrebbe sembrare una delusione o un fallimento è stata per lui l’occasione per rimettersi in gioco e ricominciare. “Certo, non è stato facile, malgrado il sostegno e l’amore dei miei genitori - racconta -. È stato un momento molto buio della mia vita, e malgrado mi sia rivolto a specialisti non sono riuscito a ritrovare la gioia e l’amore verso la vita, verso gli altri e prima ancora verso me stesso”. Fino a quando, lo scorso 1 luglio, ha deciso di partire: ha caricato la sua mountain bike e ha iniziato a pedale su e giù per l’Italia. Un viaggio, non solo alla scoperta delle bellezze del nostro Paese, ma anche e soprattutto un viaggio per incontrare nuove persone, per riscoprire la bellezza del dialogo e dello scambio.

Le notti in tenda

“La bicicletta è la mia medicina - prosegue -. Una medicina che sta funzionando. In questo mese ho visto tanti posti e ho incontrato tante belle persone. Alcune mi hanno anche aperto le porte della loro casa offrendomi ospitalità, o semplicemente un pranzo o una colazione. Ma soprattutto l’ascolto, le chiacchiere, il confronto e i consigli dei luoghi e degli itinerari, così che il viaggio cambia di minuto in minuto". Ugo si è attrezzato con tenda e con sacco a pelo. Per colazione, pranzo e cena va al supermercato e poi trova un luogo, meglio se al fresco sotto un albero, per mangiare. Un po’ di relax e poi di nuovo in bici per raggiungere altri meravigliosi angoli dell’Italia da ammirare.

Gli incontri e gli scambi

“In questo mese ho incontrato tante belle persone - prosegue -. Nei pressi di Livorno ho incontrato il proprietario di un uliveto che mi ha permesso di accamparmi con la tenda nel suo campo d’ulivo. A Pisa ho incontrato un signore che mi ha accolto a casa e poi con la sua Vespa mi ha fatto da guida per prendere un nuovo percorso che mi ha portato ad ammirare meravigliosi campi di girasole. Ad Aosta sono stato accolto da una famiglia meravigliosa che mi ha commosso e riempito il cuore. Ogni volta che saluto è uno strazio”. Adesso Ugo è diretto a Monza. Al suo appello hanno risposto in tanti: chi in questa prima domenica di agosto è rimasto in città ha accolto l’invito di Ugo, pronto a dargli il benvenuto nella città di Teodolinda e a mostrargli le bellezze della città. “Certamente andrò al Parco - aggiunge -. In questo mese ho visto luoghi meravigliosi, ho ammirato una natura che mi ha lasciato senza fiato. Passerò anche per Milano. Voglio fare assolutamente una foto con la bici davanti al Duomo. Poi ritornerò nella mia Piazza Armerina dove intendo fare il Cammino di San Giacomo”.

Le difficoltà del viaggio in bici

In giro per la Penisola in bicicletta non è certo semplice. "È stata un’esperienza molto faticosa - spiega -. Ma anche emozionante: ho visto luoghi meravigliosi. Purtroppo le piste ciclabili in alcuni tratti non sono ben tenute, e pedalare in strada o lungo le provinciali è molto pericoloso”. Un ritorno a casa con tante storie da condividere, con tanti nuovi amici incontrarti, e soprattutto con un amore per la vista e per se stesso ritrovato. “Ho vissuto tante belle emozioni – conclude -. Ho incontrato tante belle persone, sono riuscito a ritornare a parlare con gli altri, e a raccontarmi”.