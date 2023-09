Appuntamento con la prevenzione: l'Uici insegna ai brianzoli a prendersi cura dei propri occhi

Appuntamento con la prevenzione e con l’informazione. Grande successo dell'iniziativa promossa nel fine settimana dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS sezione provinciale di Monza e Brianza che ha aderito al progetto promosso dall’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) ONLUS “La prevenzione non va in vacanza”. Appuntamento in piazza con gli specialisti per imparare a conoscere come prendersi cura della vista.

L’UICI brianzolo era presente a Seregno all’interno della grande festa della Madonna della Campagna. I volontari hanno distribuito materiale informativo e nel pomeriggio un medico oculista ha fornito informazioni più dettagliate e consulenza sul tema della prevenzione e della cura degli occhi durante la stagione estiva. Per esempio come proteggerli dai raggi solari dannosi, quali lenti utilizzare, gli accorgimenti per proteggere gli occhi dall’acqua salata, dalla sabbia e dal vento e ogni altra problematica riscontrabile in questo periodo.

“Invitiamo la popolazione a venirci a trovare - ricorda la presidente dell’UICI Monza Silvana Oliva -. È importante prendersi cura della propria salute, anche quella degli occhi. Non dimentichiamo che più prevenzione equivale a più salute. La prevenzione delle malattie e dei danni oculari consente spesso di evitare due forme di grave disabilità visiva: l’ipovisione e la cecità. Impariamo ad amare e proteggere la nostra vista