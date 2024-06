Addio all'incrocio killer: finiti i lavori della nuova rotonda tra Usmate e Arcore

Addio all’incrocio killer: grazie alla rotonda e alla nuova viabilità il passaggio sarà più sicuro. Sono stati ultimati nei tempi annunciati i lavori per la realizzazione della rotonda all’incrocio tra Sp177 e Sp58 (Viale Monza), al confine tra Usmate Velate e Arcore.

Frutto di un’ottima collaborazione tra la provincia di Monza e Brianza, la prefettura e i due comuni interessati, l’intervento, presentato a luglio 2022, puntava a risolvere in maniera definitiva i problemi di viabilità su quel tratto di strada provinciale, oggetto di diversi incidenti stradali anche molto gravi nel corso del tempo e, proprio per questo, ritenuto dall’utenza uno dei più pericolosi.



Per farlo si è proceduto alla riorganizzazione delle precedenze all’interno dell’incrocio, modificando la viabilità attuale con una che regolamenti in maniera più ottimale i flussi dei veicoli mediante una rotatoria cosiddetta “alla francese” o “europea”, lasciando una corsia dedicata per chi prosegue in direzione Arcore-Vimercate. La soluzione adottata costringe ora il flusso di traffico proveniente da Vimercate verso Arcore, che prima proseguiva direttamente la sua marcia anche per svoltare, a rallentare la velocità di percorrenza per immettersi in una intersezione in cui si deve concedere la precedenza. Questo ovvia il problema per chi invece proviene da Arcore in direzione Usmate, che non avrà più, svoltando a sinistra, diverse interferenze con veicoli transitanti a forte velocità.



Come da protocollo d’intesa, solo il finanziamento della progettazione è ricaduta sui bilanci di Usmate Velate e Arcore (circa 15 mila euro), mentre la Provincia di Monza e della Brianza si è fatta carico della gestione e dell’intero costo dell’appalto, per un totale di circa 183 mila euro (Iva inclusa), cifra più alta rispetto alle previsioni iniziali a causa del rincaro del costo dei materiali e dell’energia e per la necessità di realizzare un’asfaltatura più ampia e completa dell’intera intersezione. I lavori sono terminati e la strada è già stata riaperta.