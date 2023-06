L'ultimo post su Facebook di Berlusconi: l'omaggio ai suoi amati carabinieri

L’ultimo post di Silvio Berlusconi è del 5 giugno, ed è dedicato all’Arma dei carabinieri. Nel giorno della loro festa. Un posto datato 5 giugno alle 17.08 quando il presidente dell’Ac Monza e fondatore di Forza Italia ha voluto fare gli auguri ai “suoi” carabinieri. Questo l'ultimo messaggio social lasciato dal presidente.

Un profondo legame quello che legava Berlusconi ai militari. “Oggi festeggiamo i 209 anni dalla nascita dell’Arma dei Carabinieri. 209 anni di dedizione, abnegazione, spirito di sacrificio, indefesso servizio volto a garantire, in Italia ed all’estero, pace e sicurezza. Rivolgo al Comandante Generale Teo Luzi ed a tutte le donne e gli uomini dell’Arma dei Carabinieri i miei più vivi auguri per questa importante ricorrenza, uniti ad una profonda gratitudine per l’encomiabile servizio svolto in questi oltre due secoli a tutela della collettività”. Postando una sua foto con il cappello dei carabinieri.

Nei tanti ricordi di monzesi e brianzoli che hanno conosciuto Silvio Berlusconi c'è anche quello di un carabiniere. Del maresciallo Gaetano Galbiati che Berlusconi, come ricorda lo stesso militare, amava chiamare "comandante". Proprio un anno fa, nel giugno 2022, in occasione della Festa dell'Arma a Monza Silvio Berlusconi era arrivato a sorpresa per ringraziare personalmente i carabinieri.

Da Fb Silvio Berlusconi