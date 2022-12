Il Natale degli occhi: appuntamenti per proteggere la vista

Per Natale fatevi un regalo: proteggete la vostra vista. L’8 dicembre ricorre la Giornata Regionale della prevenzione della cecità e riabilitazione visiva promossa dall’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti. L’UICI di Monza torna in piazza con alcune iniziative per incontrare i cittadini e raccogliere fondi per sostenere le numerose attività del sodalizio.

L’8 dicembre occasione della Giornata regionale della prevenzione della cecità e riabilitazione i volontari dell’UICI di Monza e Brianza saranno presenti a Monza in piazza San Pietro Martire dalle 9 alle 18, e a Lissone in piazza Libertà nelle Casette di Natale dalle 9 alle 18. Inoltre l’11 dicembre saranno presenti a Seregno in piazza della Concordia dalle 9 alle 18. Non solo per divulgare l’importanza della prevenzione e della necessità del prendersi cura della propria vista, ma anche per invitare i brianzoli a mettere sotto l’albero un piccolo e dolce dono. Con una donazione di almeno 10 euro si potrà ricevere una confezione regalo del cioccolato Vanini Bagua di Icam. Nella confezione 4 tavolette ai gusti fondente 70%, fondente 74% con granella di cacao, fondente 62% gusto amaretto, fondente 62% gusto pera e cannella. È possibile richiedere la confezione anche rivolgendosi alla segreteria dell’UICI Monza (telefono 039.2326644 o scrivendo una mail a uicmon@uici.it).

Il 18 dicembre in occasione della Giornata nazionale del cieco e della Festa di Santa Lucia l’UICI organizza una serie di appuntamenti: alle 10.30 la Messa nel Duomo di Monza durante la quale due persone non vedenti leggeranno le letture in Braille; seguirà il pranzo sociale e alle 15.30 appuntamento al Teatro Binario 7 di Monza (Sala Chaplin) dove verrà proiettato il video del cortometraggio “La barca dei sogni” realizzato dal gruppo di laboratorio di espressione ‘La bottega dell’Arte’ promosso all’interno dell’UICI di Monza. Regia di Max Brembilla e riprese di Franco Piazza. Il laboratorio di espressione si è svolto nel mese di giugno e ha coinvolto una decina di persone (vedenti, ipovedenti e non vedenti) che insieme hanno imparato in piena libertà ad usare la voce, il corpo trasformando le immagini in azioni fisiche, liberando emozioni e sensazioni, esplorando i sensi e affinando la percezione del proprio corpo nello spazio, fino alla rappresentazione finale del cortometraggio ‘La barca dei sogni’. Seguirà il concerto del Coro Gospel Como Choir, e la premiazione di due soci che hanno raggiunto il 50esimo anniversario di iscrizione all’UICI. Gli eventi sono stati patrocinati dal comune di Monza.