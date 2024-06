L'Uomo Ragno da Monza a Napoli per regalare sorrisi e sogni ai bambini in ospedale

Dietro la maschera non si vedono gli occhi lucidi dall’emozione. Perché anche i supereroi si commuovono. Impossibile per Alex Maniscalco - il fattorino brianzolo che da tempo veste i panni dell’Uomo Ragno e porta sorrisi ed emozioni negli ospedali italiani e nelle strutture di accoglienza per minori – restare indifferente di fronte agli occhi increduli dei bambini ricoverati all’ospedale Santobono di Napoli.

“È stata un’emozione molto forte quando ho varcato la soglia dell’ospedale di Posillipo - racconta a MonzaToday -. Un ospedale dove vengono seguiti e curati molto bambini malati di tumore o di altre gravi patologie”. L’Uomo Ragno brianzolo da anni porta sorrisi e momenti di svago nelle corsie lombarde, ma non solo. Ma questa trasferta lo ha particolarmente colpito ed emozionato. Un viaggio per regalare sogni durato una giornata. “La partenza alle 7 in aereo e il ritorno a casa nel tardo pomeriggio – racconta -. Tre ore all’interno dell’ospedale che mi hanno regalato tantissime emozioni. Quando sono entrato nell’atrio c’erano i bambini in attesa delle visite. Erano stupiti, non credevano ai loro occhi”. I meno timidi sono corsi ad abbracciarlo. Qualcuno lo ha voluto toccare, incredulo pensando che fosse un sogno. E poi la lunga visita anche nei reparti dove i piccoli sono ricoverati. L’emozione è stata immensa e come sempre Alex Maniscalco con dolcezza e profonda umanità si è avvicinato per dare una carezza sulla testa dei bambini e dei ragazzi. A quegli oltre 50 piccoli pazienti che per un giorno hanno vissuto l'esperienza di incontrare un supereroe.

“Purtroppo non ho la bacchetta magica e so che dopo la gioia per quei pochi minuti accanto al loro supereroe tutto ritornerà come prima – prosegue -. E sono loro che dovranno indossare la maschera dell’Uomo Ragno per affrontare la battaglia contro la malattia. Ma regalare anche solo pochi minuti di speranza, sogni e normalità è importante. Per loro e per i loro genitori”.

Le foto parlano da sole, così come il racconto di chi ha visto quel supereroe brianzolo alzarsi all’alba per regalare un sorriso ai piccoli guerrieri ospitati al Santobono. “Un sogno diventato realtà grazie alla Regione Lombardia, all’associazione Salute ma non solo e ad Ata Soccorso Cooperativa Sociale Milano- ha voluto precisare Maniscalco -. Un grazie a tutto il personale dell’ospedale Santobono che mi ha accolto e mi permesso di regalare istanti di fantasia e di normalità a chi sta affondando il duro percorso della malattia”.