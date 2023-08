L'uomo Ragno non va in vacanza e arriva a sorpresa in ospedale

Niente vacanze per Alex Maniscalco, l’Uomo Ragno (brianzolo) diventato l’idolo dei piccoli pazienti ricoverati negli ospedali della Lombardia. Ma non solo. Nei giorni scorsi lo Spider-Man di Muggiò – che nella vita lavora come fattorino in una ditta di Seregno – ha fatto una sorpresa ai bambini ricoverati all’ospedale Buzzi di Milano.

Grazie alla preziosa collaborazione dell’associazione OBM di Milano si è recato nei reparti di Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Gastroenterologia e Terapia Intensiva. Una grande festa per i bimbi ricoverati nel noto ospedale milanese, ma anche per i loro genitori che hanno visto tornare il sorriso sul volto dei loro piccoli e dei loro ragazzi che, in alcuni casi, stanno combattendo la battaglia più importante della loro giovane vita. Ma Spider-Man è stato un ospite accolto a braccia aperte anche dai medici e dagli infermieri portando una ventata di gioia e di allegria nei vari reparti.

“Come sempre le emozioni più forti le ho vissute io - ha confidato l’Uomo Ragno brianzolo a MonzaToday -. Ogni bimbo porta con sé una storia e dietro ad ogni storia ci sono una mamma e un papà. Certi incontri sono stati più toccanti, soprattutto quelli con i pazienti che stanno combattendo contro patologie molto gravi. Ma spero che la presenza di un supereroe abbia portato ancora più forza e più coraggio. Li ho abbracciati, ho stretto mani, fatto selfie e soprattutto cercato di inviare quella speranza, coraggio e forza che i supereroi sanno dare. Il mio compito è far sognare, anche se solo per pochi minuti. Perché i sogni aiutano ad affrontare anche le prove più difficili”. Perché se in fondo è vero che Alex per questi bimbi è il supereroe, per il fattorino brianzolo in realtà sono loro i veri eroi che riescono sempre a farlo emozionare, anche se l’emozione resta nascosta dietro a una maschera.