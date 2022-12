Va a trovare il figlio, esce di casa e sparisce nel nulla

Non si hanno più notizie di Masih Ashok Kumar, 66 anni. L'uomo è scomparso da Limbiate lo scorso venerdì 16 dicembre e da quel giorno i familiari non hanno più sue notizie. Il 66enne, cittadino indiano, era giunto in Italia lo scorso novembre insieme alla moglie per trascorrere un periodo in famiglia a casa del figlio. Poi venerdì, dopo essere uscito di casa, non è rientrato e non è stato possibile rintracciarlo.

Il figlio ha denunciato l'allontanamento dell'uomo presso la stazione dei carabinieri di Limbiate e del caso si sta occupando anche l'associazione Penelope che ha diffuso un appello per rintracciare il 66enne. L'uomo si sarebbe allontanato nella mattinata, tra le 9.30 e le 10. E' alto all'incirca un metro e settanta, occ hi chiari e barba bianca. Al momento della scomparsa aveva addosso un giubbotto blu, scarpe nere e pantaloni eleganti. Non ha con sèé documenti, nè soldi e nemmeno il telefono cellulare.

Soffre di crisi di epilessia e nei giorni precedenti alla scomparsa proprio per una crisi risulta fosse stato visitato anche in pronto soccorso. Ricerche in corso.