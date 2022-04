Gli ex bambini leucemici regalano le uova ai bimbi combattono contro il cancro

Loro, più di qualsiasi altra persona, sanno che cosa stanno passando quei bambini e quegli adolescenti. Le difficoltà e il dolore della terapia, gli occhi lucidi di mamma e papà (anche se provano a non farsi vedere preoccupati), la gioia quando possono alzarsi dal letto e tornare a giocare. E quel corpo che improvvisamente cambia a causa delle cure. Ma da quella battaglia, soprattutto oggi grazie ai progressi fatti dalla scienza, si può uscire vittoriosi.

Loro ne sono la dimostrazione: sono gli ex bambini e ragazzi che hanno affrontato il dramma della leucemia. Bambini, non solo di Monza e della Brianza, ma anche provenienti da tutta Italia e dall'estero che sono stati curati e guariti dagli specialisti dell'ospedale San Gerardo e della Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma. Questi ex bimbi fanno parte de La Mitica, una grande squadra di calcio, ma soprattutto una famiglia che fa spesso visita nei reparti di Oncologia pediatrica di tutta Italia. Nei giorni scorsi sono venuti anche a Monza, al Centro Maria Letizia Verga. Con un grande carico di uova di Pasqua. Un piccolo dono per tutti i bambini e i ragazzi ricoverati, e per quelli che effettuano le terapie e poi, con i genitori, vengono accolti nella vicina Cascina Valera.

"Finalmente dopo 2 anni per colpa del covid, La Mitica è tornata a 'casa sua', il posto che tutti noi amiamo, il posto dove molti di noi sono stati in cura.il Residence Maria Letizia Verga di Monza - si legge sulla pagina Facebook dell'associazione -. La Mitica ha, con Iulian e Ana, consegnato le uova di pasqua a tutti i bambini del residence in terapia. Ad accoglierci e ricevere in dono le Mitiche uova, anche bambini ucraini che sono riusciti a scappare dalla guerra per riuscire a continuare le cure. In Italia".

Un momento molto emozionante: il poter ritrovare quei volontari che da sempre rendono speciale il Residence. E soprattutto i suoi custodi, Antonio e Maria, due genitori che sono punto di riferimento delle mamme e papà che da ogni parte d'Italia e del mondo accorrono a Monza nella speranza di poter guarire il loro bambino.