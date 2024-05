Urina, mozziconi e bottiglie davanti alla chiesa monzese: il parroco scrive al sindaco

Lo scenario, non appena viene aperto il portone della chiesa, è lo stesso tutte le mattine. Per terra ci sono le tracce di urina e vomito, cumuli di mozziconi di sigaretta, bottiglie di vetro gettate un po' ovunque e rifiuti di ogni tipo. Nella giornata di ieri, domenica 20 maggio, a fare bella mostra di sé c'era perfino una vecchia sedia da ufficio utilizzata evidentemente per qualche seduta estemporanea proprio davanti al sagrato.

La chiesa è quella di San Gerardo al Corpo e la denuncia è quella fatta alla redazione di MonzaToday dal parroco don Massimo Gaio. Preoccupato per lo stato di evidente degrado che ormai da tempo interessa gli spazi in prossimità della basilica. E che, decisamente piccato, si è rivolto al sindaco Paolo Pilotto, con tanto di video che documenta come si presenta il sagrato della chiesa, sperando in una risoluzione del problema. "La situazione è diventata insostenibile e va avanti da troppo tempo - ha raccontato don Gaio - Ogni sera davanti alla chiesa si radunano decine di persone che fino a notte fonda fanno baccano e sporcano. E ogni mattina davanti al sagrato si trova di tutto. Tracce di urina e di vomito, grandi quantità di bottiglie di vetro e mozziconi di sigaretta e rifiuti di ogni tipo".

Un quadro decisamente poco edificante e documentato anche dalle telecamere di sorveglianza che la parrocchia ha fatto installare a sue spese con la speranza che potessero fungere da deterrente: "Sono le stesse che qualche giorno fa hanno ripreso un uomo mentre faceva la pipì in un bicchiere per poi lasciarlo davanti alla porta della chiesa".

A "rischio" la festa del 6 giugno

"Fra pochi giorni, il 6 giugno, sarà la festa di San Gerardo, compatrono di Monza - ha puntualizzato ancora don Gaio - Non è un caso, dunque, il mio appello al sindaco. Bisogna intervenire al più presto per tornare a garantire il decoro in quest'area. Servono più controlli delle forze dell'ordine sennò anche l'organizzazione della messa e della festa per quel giorno potrebbero essere inficiate. Cosa dovrei fare altrimenti? Chiudere le porte della chiesa il giorno della festa del compatrono? ". Una presa di posizione, quella del parroco monzese, aggravata anche dalle presenza di persone che in più di un'occasione lo avrebbero aggredito verbalmente nel tentativo di rubare le offerte in chiesa.

E per la quale, anche i residenti della zona, hanno levato la voce. Con una raccolta firme da inviare all'amministrazione per richiedere più controlli e sicurezza. "Certamente non siamo sereni e ciò, ormai, da troppo tempo - ha concluso don Gaio - Il sindaco ha già ascoltato la mia denuncia. Ora spero che la situazione possa risolversi quanto prima"