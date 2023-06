L'ospedale brianzolo che ha aperto un nuovo ambulatorio per la cura di ansia e panico

Un punto di riferimento per chi soffre di attacchi di panico o di ansia. Si tratta del nuovo ambulatorio di Psichiatria inaugurato da pochi giorni all’interno del Centro Polivalente di Usmate Velate e che afferisce al Centro psico sociale (Cps) di Vimercate.

“Il servizio - spiega il direttore del Cps Paolo Manzalini - è rivolto ai pazienti con disturbi di ansia, attacchi di panico, forme di depressione che noi psichiatri chiamiamo reattive a eventi della vita come per esempio un lutto, l’interruzione di una relazione affettiva o la perdita del lavoro”. Il nuovo ambulatorio di Usmate dà corpo a un modello organizzativo dei servizi psichiatrici che scarica parzialmente e limita il peso della domanda sul CPS: una struttura che dovrebbe, in verità, occuparsi dei casi più complessi e su cui ricade una fortissima richiesta (sono circa 1.800 le cartelle aperte presso il servizio).

Nell’ambulatorio lavorano uno psichiatra e un infermiere: attualmente è aperto due giorni alla settimana, ma dopo l’estate se ne prevedono tre, anche se il progetto immagina un’attività organizzativa per cinque giorni alla settimana. In questi primi giorni s’è riscontrata un’utenza molto variegata per età: c’è una leggera maggioranza di quella femminile, ma questo vale per gran parte dei servizi del Dipartimento di Salute Mentale. “Forse - sottolinea Manzalini - non per una maggior fragilità della popolazione femminile, quanto per una maggiore disponibilità delle donne a chiedere aiuto”.