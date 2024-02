Che cos'è quella scia di sassi arcobaleno lasciati dai bimbi in Brianza

Una lunga scia di sassi con i colori dell'arcobaleno nel parco.

È questa la curiosa installazione che i cittadini di Usmate Velate si sono ritrovati davanti agli occhi dopo l'iniziativa che nella giornata del 31 gennaio ha visto coinvolti i ragazzi del comprensivo "Lina Mandelli" all'interno del parco di Villa Borgia. In migliaia, bambini e ragazzi, accompagnati dai rispettivi insegnanti, si sono infatti ritrovati in mattinata per esprimere un messaggio di pace in occasione della Giornata della Memoria e della Giornata del Ricordo, patrocinata dall'amministrazione comunale.

L'iniziativa è cominciata con il lungo corteo a piedi che, partito dalle singole scuole, si è poi snodato per tutto il paese con tutti gli alunni di ogni ordine e grado. Una volta raggiunto il parco di Villa Borgia i ragazzi hanno dunque deposto a terra un sasso colorato con i colori dell'arcobaleno, simbolo della pace, mentre gli studenti della scuola media "Luini" hanno letto i brani dei grandi pensatori sui temi della pace e sulla salvaguardia dei diritti umani.

A supportare e a presenziare alla manifestazione educativa, in un clima di silenzio e commossa partecipazione, oltre agli amministratori comunali c'erano anche la polizia locale, l'Arma dei carabinieri, la protezione civile e tanti cittadini.

"E' stata una giornata emozionante, possibile grazie alle generosità di quanti hanno reso possibile questo evento - hanno fatto sapere dal comune - A loro va il nostro ringraziamento: Parco Borgia diventa così portatore di pace, un messaggio che arriva a tutti noi grazie alla voce delle giovani generazioni".