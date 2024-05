La Brianza supera le 100 casette dell'acqua: la 101esima è attiva

Superata la quota delle 100 casette dell'acqua in Brianza. A Usmate Velate, infatti, è aperta la terza casa dell’acqua. E’ la 101esima attiva sul territorio di Monza e Brianza Monza, ed è ubicata in Vivaldi, nella frazionedi Cascina Corrada.

La nuova casa dell’acqua è nata grazie alla sinergia tra BrianzAcque e l’amministrazione comunale e il chiosco, al servizio degli abitanti della frazione, ma non solo, è il terzo di Usmate Velate dopo quello ormai storico di via Volta, a Velate, e quello di via Milano, a Usmate, situato alle spalle del Municipio. Con poco più di 10mila residenti, Usmate Velate è tra i comuni della Provincia di Monza e Brianza a contare il più alto numero di casette in rapporto alla popolazione.

Nel 2023, le due postazioni attive sul territorio urbano hanno distribuito 377 mila litri di risorsa idrica evitando l’immissione nell’ambiente di quasi 38 mila chilogrammi di anidride carbonica. L’arrivo della nuova casa dell’acqua nella frazione di Cascina Corrada risponde all’esigenza di dotare di un servizio "di prossimità" i cittadini residenti, ampliando così le opportunità per bere acqua pubblica controllata, evitando spostamenti a Usmate o Velate che inevitabilmente comportano consumo di carburante.

Tutte le centouno casette presenti sul territorio di Monza e Brianza, forniscono acqua pubblica, buona e sicura da bere perché controllata da puntuali analisi di laboratorio ed economica perché distribuita gratuitamente 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, nelle versioni liscia, gasata, fresca e ambiente. In più è ecologica e sostenibile in quanto contribuisce a ridurre l’inquinamento legato alla produzione, al trasporto e allo smaltimento di bottiglie e imballaggi di plastica usa e getta. L’acqua dei self service idrici è la stessa che esce dal rubinetto attraverso la rete dell’acquedotto, trattata e affinata da un sistema suppletivo di filtraggio così da renderla più gradevole al palato senza comprometterne le preziose caratteristiche chimico-fisiche.

Per conoscere la composizione e i consumi dell’H2O di ogni singola struttura basta collegarsi al sito www.brianzacque.it.

A Cascina Corrada, BrianzAcque sta inoltre effettuando un intervento di rilievo per rinnovare e potenziare il sistema fognario. I lavori da 1,5 milioni avviati verso la fine dell’anno scorso, interessano via Donizzetti e Bellini e si protrarranno sino a fine luglio. L’ obiettivo dell’investimento è mitigare i problemi di insufficienza idraulica, causa di episodi di allagamenti in concomitanza con fenomeni di maltempo e di forti piogge, acuite dai cambiamenti climatici.