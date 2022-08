Il comune che dimezza il costo dello scuolabus

Ad Usmate Velate l'amministrazione comunale dimezza i costi dello scuolabus. Dal 13 settembre, per le scuole Casati e Luini verrà garantito il servizio di trasporto scolastico utilizzando solo un mezzo invece di due come succedeva l'anno scorso, e dimezzando così i costi che passano da 90 mila a circa 48 mila euro.

Un taglio reso possibile dalla riorganizzazione del servizio. L'amministrazione ha posto particolare attenzione al numero degli alunni che usufruiscono del servizio, agli orari del percorso e a quelli di ingresso a scuola: sulla base dei dati raccolti ha deciso di utilizzare solo un pullmino, dimezzando così i costi.

Ma alla vigilia del suono della prima campanella questa non sarà l'unica novità per i bambini e i ragazzi che frequentano le scuole di Usmate Velate. La mensa è affidata a un nuovo gestore dopo che, l'anno scorso, ci sono stati problemi. A preparare i menù sarà all’azienda Dussmann Service, leader mondiale nella fornitura di servizi integrati nel settore sanitario e ospedaliero, aziendale, scolastico, dell’assistenza alla terza età, militare e dei trasporti, vincitrice della gara indetta dal comune brianzolo.

L’affidamento del servizio a ridotto impatto ambientale (per il quale il comune si è avvalso della Centrale unica di committenza di Monza) inizierà l'1 settembre. Il contratto scadrà il 31 agosto 2027. Per consentire all’azienda di completare il processo logistico e organizzativo, in una prima fase i pasti destinati agli alunni saranno veicolati da centri di cottura del territorio limitrofo. Dalla prossima settimana verranno fornite, tramite i canali ufficiali della scuola e del comune, le informazioni per procedere all’iscrizione al servizio.

Infine per quanto riguarda il pre e il post scuola i servizi partiranno a pieno regime dal 19 settembre (nelle scuole Casati e Renzi), mentre alla Rodari verrà attivato solo il servizio di post scuola. Il pre scuola inizierà alle 7.30, il post scuola proseguirà dalle 16.30 alle 17.45. L’informativa con tutti i dettagli e il modulo per le iscrizioni sono già disponibili sul sito internet del comune di Usmate Velate nell’area tematica dedicata a scuola e istruzione.