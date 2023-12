In Brianza c'è un gruppo di "angeli" che si sposta col pullmino (per fare del bene)

Nei primi 10 mesi del 2023 hanno erogato oltre 4.200 servizi alla comunità.

Sono gli "angeli" del Gruppo Volontari Trasporto Usmate Velate, da sempre in prima linea quando si tratta di aiutare chi ha bisogno, protagonisti di un momento conviviale insieme al sindaco Lisa Mandelli e all’assessore alla Persona Greta Redaelli. Che hanno voluto ringraziarli personalmente per il loro impegno indefesso.

I numeri

Sono numeri importanti quelli che caratterizzano l'operato del gruppo di volontari brianzolo. Il report del periodo gennaio - ottobre 2023 dimostra infatti un trend al rialzo dei servizi stando al triennio post- pandemico e in lento riavvicinamento ai numeri precedenti al 2019. Il totale dei servizi di trasporto protetto dice che nei primi 10 mesi del 2023 sono stati effettuati 4.233 interventi, di cui la fetta più consistente riguarda i 1.306 a favore di anziani e i 1.951 a favore di persone con disabilità.

I trasporti hanno avuto come destinazione per gran parte Centro diurni (3.044), centri medici specializzati (452), strutture per terapie e riabilitazioni (441), ma anche sedi di inserimenti lavorativi (284). In crescita il numero di utenti in carico: sono già 95 nel corso del 2023, in aumento rispetto ai 60 del 2022 e ai 51 del 2021.

L’impegno del Gruppo Volontari Trasporto è testimoniato da un’altra cifra: la media dei servizi giornalieri supera nel 2023 quota 20 (per l’esattezza, 20,6) e si avvicina ai 25 che in media venivano eseguiti nel periodo pre - covid.

Mai come quest’anno, invece, il numero di pasti consegnati al domicilio: sono 3.422 con una proiezione oltre quota 4mila alla fine dell’anno, in aumento rispetto ai 3.937 del 2022.

Il nuovo automezzo

L’attenzione dell’amministrazione comunale verso l’associazione si è tradotta, nel mese di settembre, nell’inaugurazione del nuovo automezzo per il trasporto di persone con disabilità già in uso ai volontari.

L’inaugurazione ha rappresentato il momento conclusivo dell’edizione 2022 del Bilancio Partecipato: il progetto di acquisto di un automezzo è infatti risultato il vincitore dell’edizione 2022 ed è per questo stato finanziato con 50mila euro di risorse comunali, somma che ha coperto l’intero intervento previsto. Il sostegno della cittadinanza al progetto era stato decisivo: su 1.006 votanti, il progetto dell’Associazione Volontari Trasporti aveva raccolto 764 preferenze, con lo straordinario record di consensi che ha sfiorato il 75%.

"I numeri che dimostrano l’importanza che l’associazione riveste per la nostra comunità - hanno ribadito il sindaco Mandelli e l’assessore Redaelli - Ma oltre ai numeri va riconosciuto ed elogiato pubblicamente l’impegno disinteressato che quotidianamente viene messo in atto dai volontari. È grazie al loro tempo, al loro entusiasmo e alla loro energia che tutto questo, da anni, è possibile".