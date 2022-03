Si scaldano i motori: torna il Monza Sport Festival in Autodromo

La data è stata definita e adesso, la nuova squadra dell'Unione delle società sportive di Monza e Brianza si mette al lavoro. Nel fine settimana del 4 e 5 giugno nella suggestiva cornice del Tempio della Velocità si svolgerà la 45esima edizione del Festival dello Sport. Un appuntamento importante e atteso, dopo due anni di stop a causa della pandemia, che ha visto soffrire pesantemente le società sportive del territorio.

Nel frattempo l'Ussmb ha riconfermato alla presidenza Fabrizio Ciceri. L'Unione (costituita nel 1976 come Ussm, Unione società sportive monzesi) si è rinnovata in primis nella costituzione del direttivo dove i componenti sono passati da 16 a 7. Accanto al presidente Fabrizio Ciceri ci sono i vicepresidenti Luisa Biella e Damiano Cavaglieri; Elena Altobrando Rapicavoli (addetta alla segreteria), Riccardo Corio, Roberto Borgonovo e Anna Colzani (consiglieri), Pietro Mazzo (presidente onorario).

"Prima di tutto - spiega Fabrizio Ciceri - abbiamo creato un consiglio direttivo più snello nel quale ciascun consigliere svolge un compito ben preciso. È stata un’azione necessaria per stare al passo con i tempi. Potrebbe portare qualche difficoltà gestionale, ma sono convinto che con il lavoro e l’impegno di tutti saremo in grado di superare qualsiasi ostacolo".

Il primo appuntamento da organizzare è la 45esima edizione del Monza Sport Festival che si svolgerà in Autodromo il 4 e 5 giugno. "Riproporremo anche le nostre onorificenze - aggiunge - le Stelle e le Insegne d’Oro e i Valori di Sport. Questi ultimi riconoscimenti erano stati creati poco prima della pandemia. Inoltre, dopo due anni di stop obbligato dobbiamo recuperare e riallacciare in maniera costruttiva le relazioni con le società del territorio".