Le vacanze di Barbara Berlusconi, dove è stata in spiaggia la compagna dell'imprenditore brianzolo

Occhiali da sole, copricostume e piedi nella sabbia. E' stata ritratta così, per più di una volta, in uno scatto ricordo Barbara Berlusconi in Sicilia, in due diversi stabilimenti balneari. La 39enne, figlia di Silvio Berlusconi e della seconda moglie Veronica Lario, madre di cinque figli e compagna dell'imprenditore brianzolo Lorenzo Guarnieri è dirigente d'azienda e nel consiglio di amministrazione di Fininvest e dopo la morte del padre avvenuta lo scorso giugno è tra le ereditiere italiane con il patrimonio più alto.

Per le sue vacanze ha scelto anche la Sicilia e sui social sono comparsi alcuni scatti che la immortalano con i gestori di due stabilimenti balneari. L'8 agosto Barbara Berlusconi era a Siracusa presso lo stabilimento Kukua Beach a Fontane Bianche, una spiaggia attrezzata con ombrelloni, lettini, baldacchini African style, 2 piscine e 3 vasche idromassaggio. "Ospiti bellissimi e graditissimi al Kukua Beach con Barbara Berlusconi e famiglia" ha commentato il gestore postando lo scatto sui social.

Qualche giorno fa poi è stata la volta dello Scialai confort Beach Isola delle correnti, a Portopalo di Capopassero, in provincia di Siracusa: il punto più a sud della Sicilia dove le acque del mar Ionio incrociano le correnti mediteranee.

Chi è il compagno brianzolo di Barbara Berlusconi

Una relazione che dura da dieci anni. Lorenzo Guarnieri è laureato in Economia alla Bicocca ed è un 34enne monzese imprenditore del settore immobiliare. Il loro amore è sbocciato quando lui, per pagarsi gli studi, lavorava come barman in un'enoteca. “Studio per diventare imprenditore. Sono iscritto a Economia e amministrazione dell'impresa all'università Statale in Bicocca e lavoro al ristorante enoteca Il Mulino. Sono una persona normale. Fuori dal locale dove lavoro ormai ci sono sei, sette fotografi ogni sera" raccontava lui nel 2013 quando, dopo la fine della storia con Alexander Pato, Barbara Berlusconi aveva cominciato a frequentarlo. La primogenita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario ha cinque figli di cui tre avuti dal 34enne imprenditore monzese.