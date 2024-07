Tempo di ferie: ecco i consigli della polizia per prevenire i furti nelle abitazioni

È tempo di ferie. È tempo dunque, per chi può permetterselo, di allontanarsi da casa e dalle città che molto velocemente si svuotano.

La sicurezza e i piccoli accorgimenti di prevenzione non vanno però mai in vacanza e servono a rendere le nostre abitazioni più sicure rispetto alle incursioni dei ladri ladri.​ Che proprio in estate, anche a Monza e in Brianza, tendono a intensificarsi. L’analisi dei dati a disposizione della polizia di Stato mostra infatti un incremento delle chiamate al 112 e delle denunce per i furti in abitazione occorsi durante i lunghi periodi di assenza per le ferie estive. I dati statistici e l’analisi degli interventi mostrano inoltre come bastino poche ore di assenza dei proprietari da casa per consentire ai ladri di introdursi rapidamente all’interno di un appartamento, sottraendo oro e quant’altro riescano a trovare.​

Ecco perché, oltre a incrementare incrementato nel periodo estivo le attività di pattugliamento delle strade, la polizia di Stato punta anche a incrementare l’attività di prevenzione. Che passa in primo luogo da alcuni accorgimenti adottati dai cittadini. Piccole semplici prassi possono infatti evitare efficacemente che estranei si introducano nelle nostre abitazioni.

A tal proposito la questura di Monza e della Brianza invita i cittadini monzesi e brianzoli a mettere in atto alcuni accorgimenti che, per esperienza, possono essere utili per scongiurare i furti all’interno delle abitazioni in assenza dei proprietari. Qui di seguito l'elenco.

I consigli per prevenire i furti in casa quando si è in ferie

Se ci si allontana per poche ore è bene lasciare qualche luce accesa, la radio, l’impianto stereo o la televisione in funzione. Sono reperibili in commercio dei dispositivi che consentono l’accensione e lo spegnimento programmato di lampade ed apparecchi elettronici, così da consumare meno energia

Se c’è qualche piccolo animale domestico in casa, questo piccolo accorgimento lo farà sentire meno solo e saremo più protetti da estranee intrusioni.

È importante non lasciare mai la porta di casa aperta, chiudendola a chiave ed utilizzando tutte le serrature di cui disponiamo. Una maggior difficoltà nel forzare le serrature potrà indurre i ladri a desistere oppure un vicino potrà accorgersi e contattare immediatamente le forze dell’ordine. Mi raccomando: mai nascondere le chiavi sotto lo zerbino o in altri luoghi alla portata di tutti. ​

Se i malviventi riuscissero comunque ad entrare in casa, basta non lasciargli gioco facile: avranno pochi minuti a disposizione e sarà essenziale nascondere bene i nostri oggetti di valore, non lasciarli mai in bella vista e nasconderli in posti differenti senza conservarli in un unico luogo, anche fosse la cassaforte. In ogni caso, non custodirli in casa è sempre la soluzione migliore

Sensibilizzate sempre i vostri vicini di fiducia sulla vostra assenza ma non lasciate messaggi appesi sulla porta di casa: è un chiaro indice della vostra assenza.

Consigliate ai vicini, soprattutto se anziani, di chiamare sempre il 112 in caso di rumori sospetti sul pianerottolo o nell’appartamento. Fate voi lo stesso con i vostri vicini e non esitate a contattare il numero di emergenza qualora vedeste persone estranee aggirarsi per il condominio o scavalcare arbitrariamente cancelli o portoni: un equipaggio della polizia di Stato sarà sempre disponibile per accertarsi l’identità della persona estranea e per valutare l’esistenza di una valida motivazione per essere in quel luogo.

Nel caso in cui le ferie o il lavoro dovessero tenervi lontano da casa per lunghi periodi è bene non far sapere ad estranei i vostri programmi di lavoro, viaggi o vacanze. ​

Fate attenzione a cosa pubblicate sui social network: le informazioni possono inconsapevolmente e indirettamente giungere agli occhi di estranei

Avvisate anche in questo caso sempre i vicini di fiducia della vostra assenza e chiedetegli di rimuovere la posta e la pubblicità accumulatasi nella cassetta delle lettere: sono chiaro indice che non c’è nessuno in casa per un lungo tempo

Alcuni accorgimenti che possono rendere la vostra casa più sicura

Anche quando siete in casa chiudete sempre la porta con la chiave o con gli altri strumenti di chiusura. A volte i ladri credono nella vostra assenza e tentano di trovare un inquilino sbadato che, uscendo, si sia dimenticato di chiudere a chiave l’abitazione. Sarebbe spiacevole trovarseli casualmente davanti perché ci si è dimenticati di chiudere la porta di casa. ​

Di solito i ladri si introducono dalle finestre. Quando non siete in casa non lasciate mai la finestra aperta, nemmeno dietro la persiana o con apertura a ribalta. Le persiane sono facilmente apribili con strumenti magnetici e non hanno chiusure capaci di resistere a forzature. Se il caldo estivo vi spinge ad aprire le finestre o le tapparelle per far circolare un minimo di aria, adottate una serie di piccoli accorgimenti di sicurezza. Se desiderate tenere la tapparella alzata e la finestra aperta, provvedete però a farlo quando le finestre sono dotate di inferriate per evitare indebite intrusioni. Se invece il caldo eccessivo vi spinge a tenere le finestre aperte, provvedete a chiudere le persiane o tapparelle e accertatevi di adottare qualche accorgimento che faccia capire che siete in casa. Questo piccolo trucchetto farà desistere i ladri dal tentare il furto nella vostra abitazione.

Ma ricordate: la regola principale è sempre quella di chiamare immediatamente e senza esitazione il numero unico di emergenza 112 in caso di sospetto che qualcuno si sia introdotto o stia tentando di introdursi all’interno della nostra abitazione.