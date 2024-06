Beatrice e quel sogno di regalare ai giovani un'estate di musica e di aggregazione

A 9 anni è entrata in Conservatorio e la sua è stata una vita all'insegna della musica. Una passione che poi si è trasformata in lavoro ma che non le hai fatto dimenticare quel sogno di bambina di poter vivere le note e il canto non solo come momento di studio di continue prove ed esercizi, ma anche come un momento di svago, aggregazione e socializzazione sempre sotto il segno della magia che la musica riesce a regalare.

Protagonista di questa storia è la brianzola Beatrice Orlandi, 42 anni, insegnante di pianoforte che ha ideato e promosso insieme a un team di colleghi giovani e appassionati il progetto Vacanze Musicali, 13 giorni di full immersion tra musica, canto, momenti di svago nella suggestiva cornice di Cortina d'Ampezzo. "Il progetto è nato proprio per regalare un'estate di cultura e note a quei bambini e a quei ragazzi (a partire dai 6 anni) che già si sono avvicinati al mondo della musica - spiega a MonzaToday -. Ma anche a chi, magari affascinato, vorrebbe tentare di realizzare il sogno di imparare a suonare uno strumento. Come d'estate ci sono campus sportivi per i giovani calciatori o atleti di altre discipline dove accanto agli allenamenti c'è anche l'aspetto dell'aggregazione e della socializzazione, così anche noi abbiamo deciso di promuovere l'iniziativa per i giovani musicisti e cantanti allargandola, non solo al mondo della musica, ma anche a quella dell'arte teatrale".

Il progetto prevede lezioni di pianoforte, violino, violoncello, flauto traverso, clarinetto, chitarra e direttore d'orchestra. E dopo 13 giorni di lezioni, studio ma anche divertimento ci sarà un saggio finale con l'allestimento di uno spettacolo tratto dal repertorio operistico. "Quest'anno omaggio a Puccini e alla sua Turandot", annuncia. Un progetto che vanta la presenza di insegnanti con curricula molto prestogiosi come il maestro Andrea Dindo (direttore d'orchestra, pianista e compositiore che quest'anno organizza anche un masterclass di musica da camera); Andrea De Manicor (maestro di teatro),

"Crediamo molto in questo progetto e nel valore della musica all'interno dello sviluppo educativo e personale dei ragazzi - prosegue -. Certo l'organizzazione della giornata e delle lezioni sono fondamentali". Un rigore che è indispensabile nel raggiungimento dei risultati nello sport, così come nelle arti. "Quando mi sono diplomata al Conservatorio avrei tanto voluto avere momenti di condivisione della musica vissuti con maggiore leggerezza - conclude Beatrice -. Certo lo studio è fondamentale, indispensabile il momento della preparazione individuale e di gruppo, ma è importante anche quello dell'aggregazione e della socializzazione".