L'ex Esselunga di Vimercate riapre, al posto del supermercato un hub da 1.700 vaccini al giorno

Nell'ex Esselunga di via Toti, a Vimercate, di fronte alle Torri Bianche, c'era già stato. Anni fa, quando ancora tra le vetrine c'erano gli scaffali del supermercato, per fare la spesa. "E' impressionante" commenta il signor Franco, pensionato di Bellusco, che lunedì 17 maggio è stato il primo paziente a entrare nell'hub vaccinale dell'ex Esselunga. "Sono stato qui tanto tempo fa" ha detto con un velo di impazienza, aspettando di accedere ai box allestiti per la somministrazione della seconda dose del vaccino di fronte all'area che anni fa ospitava il reparto della gastronomia.

Qui oggi invece seduti in attesa, distanziati, non ci sono clienti giunti per acquistare pane o salumi ma cittadini che con un ticket in mano attendono la chiamata del personale. Ha aperto ufficialmente alle 11 del 17 maggio il punto vaccinale della Asst Brianza a Vimercate nell'area di via Toti.

L'hub per i vaccini nell'ex Esselunga

Il centro vaccinale è stato allestito all'interno di un'area di 2.700 metri quadrati messi a disposizione dalla proprietà. Nell'area dove un tempo nell'ex supermercato c'erano le casse ora sono state disposte, ordinate, le sedute per l'accettazione mentre dell'accoglienza dei pazienti si occupa l'esercito dei volontari che hanno deciso di mettersi al servizio della cittaà dall'Avps Vimercate alla protezione civile passando per gli Alpini e l'Associazione Nazionale Carabinieri. A dare un grande contributo nei giorni scorsi erano stati anche i cittadini che avevano risposto all'appello lanciato dal sindaco Francesco Sartini: una ventina di persone infatti la settimana scorsa si era ritrovata nell'hub per imbiancare le pareti e dare una mano con la sistemazione degli spazi, contribuendo a trasformare un luogo che ora - grazie alla generosità della proprietà - si mette al servizio della comunità.

"Siamo felici di aver contibuito alla partenza del nuovo hub vaccinale che rappresenta un nuovo passo avanti nella lotta contro il covid. Quotidianamente siamo impegnati nel cercare di essere un supporto ai territori in cui siamo presenti e questa è una ulteriore opportunità che ci permette di essere al servizio della comunità" ha spiegato Roberto Selva, Chief Marketing & Customer Officer Esselunga.

Fino a 1700 vaccini al giorno

Nell'ex Esselunga sono state allestite quattrodici linee vaccinali e al momento sono sette quelle attive anche se l'obiettivo - con un ritmo di 1.700 inoculazioni al giorno - è incrementare l'attività. Il centro si va asostituire all'hub attivo presso l'ospedale di Vimercate. Per la prima settimana di attività il centro sarà aperto dalle 11 alle 21 mentre dal 23 maggio l'hub di via Toti sarà attivo dalle 8 alle 20. Qui saranno inoculati vaccini Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson. Attualmente il centro potrà somministrare tra le 800 e le 1.000 dosi al giorno ma tra maggio e giugno, con 12 linee a disposizione, verosimilimente si potrà pensare di arrivare a 1.700 vaccini quotidiani.

Il taglio del nastro

Lunedì mattina al taglio del nastro insieme al sindaco di Vimercate, Francesco Sartini, erano presenti il direttore della Asst Brianza Marco Trivelli, diversi amministratori del territorio, il senatore della Lega Massimiliano Capitanio e il consigliere regionale Alessandro Corbetta. La benedizione è stata affidata alla preghiera di don Mirko Bellora, prevosto di Vimercate a cui si è unità l'intera comunità rappresentata dalla squadra dei volontari che si sono adoperati per restituire alla città un luogo amato dai vimercatesi che oggi diventa anche un importante simbolo di rinascita e di lotta contro il covid.

"Questo è il quarto punto vaccinale della Asst Brianza e siamo sicuri avrà lo stesso successo e la stessa affluenza degli altri che stiamo gestendo. La campagna vaccinale sta procedendo bene e noi siamo un tassello di questo impegno" ha detto il direttore generale della Asst Brianza Marco Trivelli, ringraziando anche la proprietà che ha messo a disposizione l'area gratuitamente fino a gennaio 2022. "E' molto bello di questa struttura il fatto che sia nata grazie a un concorso di molte risorse. E' una struttuta voluta e mata dal territorio che potrà essere da esempio anche per altre che in futuro nasceranno".

"Ci siamo resi conto che questa sfida si poteva vincere solo con la collaborazione e con la solidarietà. Con i gruppi di volontariato c'è stata una risposta che ha commosso. Quando siamo venuti qui a vedere tante mani che stavano lavorando per il nostro territorio, senza farsi tante domande, è stato molto commovente" ha riconrdato il sindaco Francesco Sartini al momento del taglio del nastro.