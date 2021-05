Dalle corsie per la spesa ad hub per vaccini: la rinascita dell'ex Esselunga di Vimercate

La vecchia Esselunga di Vimercate è pronta a riaprire e l'ex supermercato, ormai chiuso dal 2018, si trasforma in un hub per i vaccini. E' questa infatti la location scelta - e messa a disposizione dalla proprietà - per il trasferimento del centro vaccinale attualmente situato presso l'ospedale di Vimercate.

Nell'ex Esselunga un hub per i vaccini

Dove una volta c'erano le corsie affollate di clienti coi carrelli per fare la spesa, ora ci sono file ordinate di sedie per l'attesa: distanziate. In allestimento anche i box per l'amamnesi e le postazioni per le vaccinazioni insieme ai desk per l'accettazione. E a regime nell'hub dell'ex Esselunga di Vimercate si potranno effettuare fino a 1.700 vaccinazioni al giorno. Le linee che verranno allestite saranno 14 ma inizialmente ne entreranno in funzione sei o sette. L'attività del nuovo centro vaccinale partirà lunedì 17 maggio.

L'hub sarà gestito dalla Asst Brianza insieme agli altri centri vaccinali del territorio situati a Carate Brianza (presso la discoteca Polaris Studios) e nei palazzetti di Besana Brianza e Limbiate.

Volontari al lavoro per trasformare l'ex Esselunga

Per rinnovare i locali in vista della trasformazione dell'ex supermercato in un nuovo hub vaccinale il comune aveva lanciato un appello per la ricerca di volontari e sono stati numerosi i cittadini che hanno risposto e che giovedì mattina si sono armati di rullo e vernice per tinteggiare le pareti.

"Da parte del Sindaco e dell'Amministrazione comunale il ringrazimento a tutte le persone che si stanno impegnando mettendosi a disposizione della comunità" avevano fatto sapere da Palazzo Trotti. Una ventina i cittadini che insieme ai volontari della Protezione Civile di Vimercate e al personale incaricato si stanno occupando degli interventi per rendere fruibile a partire da lunedì il nuovo centro vaccini che a partire da giugno, con l'aumento delle postazioni attive compatibilmente con la disponibilità dei vaccini, consentirà di dare una forte spinta alla campagna vaccinale sul territorio della Brianza.