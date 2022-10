In Lombardia 360mila vaccini antinfluenzali in 20 giorni

Dal 5 ottobre sono state somministrate oltre 360mila dosi di vaccino antinfluenzale. La popolazione può rivolgersi al proprio medico o pediatra di base, oppure prendere appuntamento direttamente dal sito web dedicato, presso un centro vaccinale o in farmacia. Ai medici e pediatri sono state finora distribuite un milione e 285mila dosi, mentre agli ospedali e unità socio-sanitarie ne sono state consegnate quasi 279mila.

La somministrazione del vaccino antinfluenzale avviene anche presso gli hub dedicati ai vaccini contro il covid. In questo caso la somministrazione dei due vaccini è contestuale. Durante la scorsa settimana, 165 medici-sentinella lombardi hanno inviato dati circa la frequenza delle sindromi influenzali tra i propri assistiti.

L'incidenza appare stabile rispetto alla settimana precedente, con un valore pari a 9,2 casi per mille assistiti. Sempre nella scorsa settimana, i medici sentinella hanno inviato 30 tamponi naso-faringei, 6 (20%) dei quali sono risultati positivi per virus influenzale A(H3N2) e 2 (7%) per SARSCoV-2. Delle 317 sequenze ottenute, 2 (0,6%) sono ricombinanti XAZ e 315 (99,4%) varianti Omicron.

"La Lombardia - ha commentato la vicepresidente e assessore al welfare, Letizia Moratti - ha attivato per prima la vaccinazione antinfluenzale tra tutte le Regioni d'Italia. Questo perché riteniamo utile ribadire l'importanza di vaccinarsi, sia contro l'influenza che per arginare il covid. A tal proposito, voglio ribadire che i vaccini proteggono la popolazione dalle forme più gravi della malattia, causate dalle più comuni varianti. Invito i lombardi ad affrontare i prossimi mesi con atteggiamenti responsabili".