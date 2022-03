Vaccino anti covid: adesso prima e seconda dose si fanno in farmacia

La prima e la seconda dose del vaccino Pfizer adesso si fa in farmacia. Da ieri, martedì 15 marzo, in Lombardia nelle farmacie aderenti le persone potranno effettuare anche la prima e la seconda dose del vaccino Pfizer contro il covid. Prima era possibile effettuare in farmacia solo il booster.

Attraverso il portale regionale è possibile prenotare il proprio appuntamento presso le farmacie aderenti. Dall'avvio della campagna vaccinale anti-Covid, i lombardi over 12 che hanno scelto di ricevere il booster in farmacia sono stati oltre 265.000.

"Questo ampliamento dell'offerta in farmacia - ha dichiarato la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti - oltre ad alleggerire l'attività vaccinale delle aziende sanitarie, ci aiuterà a rendere più facile l'accesso dei nostri concittadini che ancora non si sono vaccinati. Da mesi le farmacie partecipano con impegno alla somministrazione della dose booster alla popolazione lombarda. Un supporto importante per il quale vanno ringraziate. Ad oggi su 9.597.086 cittadini vaccinabili over 5 anni, è stata somministrata la prima dose al 91% dei lombardi, al 95% se si considerano gli over 12 (platea 8.950.826). Il grande impegno di medici, infermieri, militari, protezione civile e volontari, insieme con l'esemplare senso civico dei cittadini lombardi, ha decretato il successo della più importante operazione sanitaria della storia. Invito dunque i pochi che ancora non hanno aderito alla campagna vaccinale di farlo con convinzione per il bene proprio e della comunità".