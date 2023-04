Valentina sventa la truffa ma si chiede: "Chi è l'uomo che per un mese mi ha corteggiata sui social?"

Quando Valentina ha ricevuto su Facebook la richiesta di amicizia da parte di quell'uomo all'inizio era un po' titubante. Ma poi, verificato che avevano molti amici in comune, ha accettato. Mai e poi mai avrebbe pensato che quell’amico virtuale sarebbe riuscito (quasi) a farle perdere la testa. Se non fosse stato per la sua grande attenzione e fiuto nell’intuire che c’era qualcosa che non andava in quello strano corteggiamento che, dopo circa un mese, si è trasformato nella richiesta di soldi. A quel punto il sesto senso di Valentina ha prevalso e la donna, invece di cedere alla richiesta e alle promesse di quell’innamorato mai incontrato, ha preferito troncare la relazione e mettere in guardia le donne.

Un corteggiamento serrato

Valentina, 46 anni, ha raccontato quello che le è capitato alla redazione di MonzaToday con la speranza che, qualora altre donne dovessero finire in quella “trappola”, abbiano come lei la capacità di fermarsi prima di essere coinvolte al punto tale da spedire soldi a uomini che non hanno mai incontrato, se non tramite social. “Cadere nella trappola è molto facile - racconta -. Io normalmente non confermo l’amicizia alle persone che non conosco, ma quell’uomo vedovo e papà di due bambini piccoli mi aveva in parte affascinato e poi, vedendo che avevamo diversi amici in comune, non mi sono preoccupata”. Dopo quella conferma di amicizia, però, è iniziata subito una fitta conversazione su messanger. “Una sorta di corteggiamento serrato, senza quasi neppure rendermene conto - prosegue -. Lui, un uomo straniero di bell’aspetto e di belle maniere. Sempre gentile, garbato, dal linguaggio quasi d’altri tempi”. Valentina, però, è stata sempre molto all’erta. Se da un lato era lusingata da quelle attenzioni e da quelle gentilezze, dall’altro cercava di tenere ben viva anche la razionalità facendo in modo che quei sentimenti che, naturalmente, iniziavano a scalpitare non prendessero troppo il sopravvento. “Non è stato facile, ma sono voluta andare fino un fondo - prosegue -. Ho sperato che si trattasse davvero dell’inizio di una bella storia che, naturalmente, avrebbe dovuto passare dai messaggi agli incontri. Ci sapeva fare con le parole, è riuscito a toccare le corde giuste”.

L'illusione di un vero amore

E la donna in alcuni momenti si è anche illusa. “Sono state settimane molto intense dal punto di vista emotivo - prosegue -. Un tuffo al cuore, un continuo confidarsi e confrontarsi, la gioia di svegliarsi e di addormentarsi con il suo messaggio, raccontarsi le emozioni e le paure”. Fino a quando, però, è arrivata una richiesta di aiuto. “Ad un certo punto mi ha detto di essere in seria difficoltà - prosegue -. Di avere bisogno di 1.000 euro per i suoi bimbi. Non aveva neppure i soldi per fare la spesa”. A quel punto a Valentina è sorto un dubbio. “Quel campanello d’allarme che non si è mai spento in queste settimane intense ha risuonato più forte - continua -. Ai miei dubbi sul quella relazione che stava per nascere e che, magari per lui, era legata a un riscontro economico invece di ricevere rassicurazioni ho ricevuto quasi ricatti psicologici, come se fossi una cattiva persona che non ha pietà neppure per due bimbi piccoli che non hanno da mangiare. Avrei potuto andare avanti, avrei potuto magari anche inviargli qualche centinaia di euro che son certa avrebbe accettato, anche se non era la cifra che mi aveva chiesto lui. Avrò come tutti tanti difetti, ma non certo quello dell’egoismo soprattutto quando di mezzo ci sono persone fragili o in difficoltà. Ma quel corteggiamento che ni aveva fatto sognare e battere il cuore fin da subito mi aveva messo all’erta e dopo poche settimane l’allarme è suonato. Al no di un aiuto, alla richiesta di una videochiamata per capire se veramente mi stesse dicendo la verità ho capito che qualcosa non funzionava”.

"Chi mi ha corteggiato per un mese?"

Valentina, con il cuore a pezzi, invita però le donne (e gli uomini) a stare attenti a questi truffatori della rete che fanno leva sulla sincerità e i sentimenti delle persone. “Io in queste tre settimane ho visto foto, video, immagini di lui con i suoi bambini. Non avrei avuto nulla da temere. Quando ho chiesto una videochiamata poi è arrivata, anche se di pochi secondi, anche se con immagini tutte sfuocate ma che, nel cuore di chi vuole continuare a credere all’amore, appaiono vere”, aggiunge. Nel cuore di Valentina c’è un dubbio? “Io in queste settimane con chi ho messaggiato veramente? - conclude -. Con quel bel signore distinto e papà di due bambini che così si mostrava nelle foto che mi inviava, oppure quel signore era ignaro della mia presenza ed era vittima anche lui di una truffa, del furto di identità sui social? Magari quei bambini non sono neppure i suoi figli, e quelle immagini sono perfetti fotomontaggi fatti a regola d'arte. I dubbi sono tanti; il problema è che cadere nella trappola del truffatore è molto più semplice di quello che si possa pensare perché quando il cervello va in tilt per colpa del cuore, allora non si ragione più e si è pronti a compiere azioni, come quella di donare soldi, anche a persone che non si sono mai viste".