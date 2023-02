Valentino Rossi torna in pista a Monza cinque anni dopo il Monza Rally Show

Cinque anni fa, Valentino Rossi vinceva il Monza Rally Show. Ora, eccolo pronto a tornare in pista all'Autodromo cittadino in occasione del Gt World Challenge, il campionato più importante al mondo per vetture GT3.

Il 21, 22 e 23 aprile gareggerà alla 3 Ore Fanatec del Gt World Challenge, la gara di endurance che aprirà la stagione per le vetture di Gt3. Per l'occasione, il pluripremiato campione di motociclismo guiderà una Bmw M4 Gt2 del team Wrt.

Il venerdì l’ingresso per il pubblico sarà gratuito, parcheggio e ingresso al paddock compreso. Sabato e domenica l’entrata costa rispettivamente 20 e 25 euro, ma si può anche fare per 35 euro l’abbonamento per entrambe le giornate. L'ingresso è gratis per i bambini fino a 6 anni e le persone diversamente abili, mentre ha il prezzo simbolico di 1 euro per i bambini tra i 7 e gli 11 anni.