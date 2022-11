La particolare valigia che i bambini hanno regalato al sindaco

In gruppo, insieme alle loro maestre, si sono recati in comune. Lì hanno incontrato il sindaco e gli hanno consegnato una valigia. Una valigia speciale quella che i bambini della scuola dell'infanzia delle Canossiane hanno consegnato al sindaco di Monza Paolo Pilotto.

Una valigia dove non sono contenuti vestiti, scarpe e asciugamani. Ma una valigia piena di belle parole. Questo l'originale dono consegnato oggi, venerdì 11 novembre, al sindaco di Monza. I bambini - in occasione della Giornata della gentilezza che si celebra il 13 novembre - hanno consegnato a Paolo Pilotto la loro ‘Valigia della Gentilezza’. Una valigia che, come spiegato dai bimbi, "contiene una grande ricchezza. È piena di parole meravigliose che sono parole molto preziose per stare bene con gli amici ed essere sempre felici".

Così che il sindaco nella sua valigia ha trovato le parole scusa, permesso, grazie, per favore. I bimbi si sono presentati tutti indossando una bella mantellina gialla: sopra un cartello con la scritta ‘operatori di gentilezza’. Una visita molto gradita al sindaco che si è dimostrato subito a suo agio sorridente con i piccoli ospiti.