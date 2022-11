Il meraviglioso presepe naturale a pochi km da Monza dove è bandito il consumismo

Il Pian delle Alpi in Valle Intelvi regala sempre scorci meravigliosi. In tutte le stagioni - come ci ricordano i colleghi di QuiComo - riesce a mostrarsi nel suo splendore con un cambio d'abito e di colori che lascia a bocca aperta. Se poi le foto sono scattate da Maurizio Moro, fotografo del lago di Como (qui la sua biografia), che ha scelto di vivere proprio lì, allora ecco che una foto diventa davvero magica.

Valle Intelvi, foto di Maurizio Moro-2

In questi giorni abbiamo parlato molto dei mercatini di Natale di Como e in tutta la Lombardia. Sono parte della nostra tradizione e non c'è nulla di male nel volersi immergere nell'atmosfera natalizia tra bancarelle e casette di legno per le vie delle strade del centro. Per chi ama la natura e preferisce un'interpretazione più spirituale del Natale, la Valle Intelvi offre una sorta di presepe naturale. Non a caso Moro titola la sua fotografia: ll Pastorello e la sua Mandria. Un luogo facilmente raggiungibile e che con queste giornate autunnali di sole è perfetto per una scampagnata all'aria aperta. Lontano dai rumori, immersi nelle sfumature tenui e caldi di questa stagione meravigliosa.