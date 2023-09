Davide Van De Sfroos: ecco "Manoglia", il primo singolo del nuovo omonimo album

Si apre un nuovo capitolo discografico per il cantante monzese Davide Van De Sfroos che ha pubblicato il nuovo singolo singolo “Manoglia” e che domenica 10 settembre si esibirà al al Lake Sound Park (Ex - Galoppatoio di Villa Erba, a Cernobbio) in “Un uomo chiamato Bob Dylan”, un suggestivo spettacolo per omaggiare il leggendario songwriter americano.

"Manoglia", pubblicato ieri, 7 settembre, è il titletrack dell’omonimo nuovo disco di inediti in uscita il 13 ottobre 2023 in versione vinile colorato in edizione limitata e numerata, vinile e CD. Come riferisce anche QuiComo, è una una canzone che parla di rinascita, solidità, di timida proiezione verso il futuro pur non perdendo il legame con il passato, i ricordi e quella nostalgia da cui trarre insegnamento e forza di reagire. Come la pianta, anche la canzone racchiude in sé il coraggio di resistere a situazioni avverse, il concetto di perseveranza e tensione verso un infinito a cui aneliamo tenendo tra le mani le foglie.

L’album "Manoglia", in uscita per BMG/MyNina, è disponibile in tutti i suoi formati in pre-order negli store digitali e sarà acquistabile fisicamente in tutti i negozi di dischi dal 13 ottobre, contiene 11 tracce inedite che hanno preso vita negli anni e sono rimaste gelosamente custodite in un cassetto, o in una tasca come amuleti, in attesa fosse maturo il tempo per venire alla luce.

Prima della pubblicazione di "Manoglia" l'amatissimo cantautore monzese è stato impegnato nel suo “Live Estate 2023”, una serie di appuntamenti dal vivo in giro per l’Italia e la Svizzera che si chiuderà con la data del 10 settembre al Lake Sound Park (Ex-Galoppatoio di Villa Erba – Cernobbio) e in “Un uomo chiamato Bob Dylan”, un suggestivo spettacolo di racconti, suoni e visioni, frammenti di vita, di opere e “miracoli” del leggendario songwriter americano.