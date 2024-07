Il giardino di Monza che la sera si trasforma in una birreria all'aperto (abusiva)

Nulla di nuovo sotto il sole: i giardinetti del Nei (anche) questo fine settimana sono stati presi d’assalto da chi ha deciso di trascorrere la serata con birra e pizza abbandonando poi scatoloni, lattine, bottiglie e anche i cocci.

Una situazione – quella del degrado serale (soprattutto d’estate) - ai giardinetti del Nei che ormai prosegue da anni. Puntale le segnalazioni sui social, che due anni fa avevano visto anche l’intervento personale del sindaco che aveva sollecitato un’immediata pulizia. E oggi il problema si ripresenta con diverse segnalazioni sui gruppi social di Monza, tutte corredate da foto che testimoniano il degrado, ma anche la pericolosità di quell'angolo a pochi passi dal centro e dalla via della movida. Perché oltre a bottiglie abbandonate, al tavolo da ping pong trasformato in bancone ci sono anche i cocci delle bottiglie lasciati per terra con il rischio che bambini e animali possano ferirsi.

“Se non è pubblicità occulta alla nota marca di birra, allora è un ottimo esempio di degrado urbano, degrado sociale, degrado morale, degrado gestionale, degrado estetico, degrado e basta? – scrive un cittadino sul gruppo Facebook "Monza Segnalazioni" -. Direi semplicemente di inciviltà! Nello stesso tempo pessima gestione di un'area chiunque sia il titolare della pulizia in quel luogo che dovrebbe essere collegato a valori e invece costringe il cittadino che lo attraversa a subire il tutto tra immondizia e pericolo... almeno per i vetri rotti per terra lungo il percorso pedonale. Non so se sia pubblico o privato ma come cittadino spero che si intervenga, visto che è un luogo aperto al pubblico...inutilizzabile in queste condizioni!”.

Stessa segnalazione e stessi toni anche sulla pagina Facebook "Sei di Monza se…" dove un utente racconta di aver portato i bambini a giocare, ma naturalmente ha dovuto scegliere altre soluzioni. Così mentre la situazione in via Bergamo pare aver preso una svolta positiva con l’addio ai problemi della mala movida (come aveva raccontato poche settimane fa alla redazione di MonzaToday Riccardo Zakian ristoratore del borgo e vice coordinatore della Consulta di Centro-San Gerardo) adesso gli incivili si sono spostati solo di qualche decina di metri.