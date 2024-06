Brianza baciata dalla dea bendata: vinti 50mila euro

La dea bendata bacia ancora la provincia di Monza e Brianza. A Varedo un fortunato giocatore ha vinto 50mila euro al 10e Lotto.

Quella di ieri, martedì 18 giugno, è stata una giornata particolarmente fortunata per la nostra regione. Nell’estrazione del 10eLotto - come riporta Agipronews – è stato realizzato un tris da 7 mila euro: a Varedo sono stati vinti 50 mila euro con un 9, mentre a Milano sono state centrate due vincite da 10 mila euro entrambe con un 3 in modalità Extra. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,8 miliardi di euro dall’inizio del 2024.