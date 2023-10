Vasco Rossi torna a San Siro: 4 concerti a Milano, le informazioni sui biglietti

Il Blasco torna a Milano. Vasco Rossi riconquista il Meazza, da dove manca dal 2019.

Come annunciato lunedì mattina sulla pagina Facebook dell'artista, il Vasco Live tour prosegue negli stadi partendo proprio da San Siro. I quattro appuntamenti meneghini saranno il 7, l'8, l'11 e il 12 giugno. Chiusura del tour il 25 giugno a Bari, allo stadio San Nicola. Il rocker, proprio nei giorni scorsi, è stato protagonista di una docu - serie in cinque puntate su Netflix intiolata "Vasco Rossi - Il Supervissuto", dedicata appunto a raccontare tra immagini e musiche la sua grande l’avventura umana, artistica e culturale.

I biglietti per il Vasco Live 2024 saranno disponibili dal 4 ottobre dalle ore 12 per il Blasco Fan Club, dal 5 ottobre dalle ore 12 prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation e dal 6 Ottobre dalle ore 12 è prevista l'apertura vendite su Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone.